Augusto Lima: "No vengo aquí de broma, quiero hacer cosas grandes"

Augusto Lima ya está de vuelta en casa. Después de sus dos anteriores etapas en el UCAM Murcia, el brasileño ha sido presentado por tercera vez en su plenitud deportiva, a los 28 años, y tras una temporada histórica en el Burgos, en la que llegaron a disputar las semifinales de la ACB en la burbuja de Valencia. El brasileño viene de ser un hombre clave en los esqueñas de Joan Peñarroya y a pesar de no haber tenido una buena temporada en los tiros libres, con un porcentaje de acierto del 29, 5 %, Lima ha crecido en todos los aspectos defensivos y ha alcanzado la madurez deportiva, consiguiendo ser el séptimo máximo reboteador de la fase final de la ACB con 6,7 por partido.

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, ha recalcado la importancia de la vuelta de Lima no solo por todo lo que puede aportar deportivamente al conjunto murciano, sino por todo lo que rodea al pívot brasileño. "Tenerle es reconfortante a nivel profesional por lo que aporta, pero también a nivel personal por el cariño que le tenemos dentro del club. A nivel de vestuario, es un plus tener este tipo de jugador tan concienciado, sabiendo lo que queremos, cual es nuestra filosofía, que ayude a nuestras apuestas que tenemos que hacer cada año, que algunas ni han jugado en Europa", declara.

El director general también cree que Lima "está en su mejor momento físico para competir en la liga". Sin embargo, el brasileño no lo tiene tan claro y afirma que "su mejor momento está por llegar". A su vez, comenta que aprendió "muchísimas cosas en Croacia, junto con Sito. Me junté con Benite otra vez y fuimos a un club humilde como Burgos a hacer historia. Eso es lo que quiero para Murcia. Llevamos dos años bastante irregulares y yo lo que espero es volver a hacer grande a este equipo, que los que vengan aquí tengan miedo. Los últimos dos años no se ha conseguido pero tenemos que volver".

Lima ha regresado a Murcia después de una mala experiencia en el Cedevita croata, en el que coincidió con su nuevo, y una etapa de una temporada y media en Burgos, en la que han logrado hacer grandes temporadas. Sabe que llega con galones y una experiencia de la que antes carecía para ser el líder del equipo. "Los objetivos los marcarán Sito y Alejandro. Yo lo que haré será poner el equipo al 100 %, ayudar a Sito, a Sadiel y a Radovic, que van a ser capitanes también. Apoyaremos a los más jóvenes, como Frankamp o Jordan, a que se integren lo más rápido posible. Después de la campaña de la Final Four y la de Campazzo y Faverani con el play off, es posible que sea la mejor en cuanto a talento. Tenemos que trabajar mucho y tener una pizca de suerte. No venimos aquí de broma. Yo, aparte de volver por mi familia, he vuelto para hacer cosas grandes", declara un optimista Lima ante la próxima campaña.

A un jugador como Lima, en plena madurez y tras triunfar en un proyecto como Burgos, no le faltarían ofertas a final de temporada. Y mucho más jugosas económicamente hablando que la de Murcia. Sin embargo, el pívot brasileño cree que "después de la pandemia muchas cosas cambiaron. Doy mucho más valor a otras cosas que al dinero. Obviamente me gusta ganar dinero y títulos pero he antepuesto mi familia y volver a llevar el nombre de Murcia a lo más alto".

El mundo del baloncesto vive un verano atípico en todos los aspectos. Son las consecuencias que sigue arrastrando el coronavirus. Es probable que los aficionados no puedan volver a llenar los pabellones en un tiempo si los rebrotes se siguen reproduciendo por todas las ciudades del país, a lo que el brasileño cree que "puede afectar lo de la afición. Pero para nosotros y para todos. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva situación y aprender de todo". También piensa que para evitar el riesgo de contagio entre la plantilla "van a tener que cambiar muchas cosas. Tenemos que hacer una mini burbuja los jugadores y que nos afecte lo menos posible", finaliza.