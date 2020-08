Simón Moreno, fichaje para la delantera del FC Cartagena

El FC Cartagena ha anunciado la que será la primera incorporación a la plantilla: Simón Moreno. Es un joven delantero de 23 años que llega cedido al club albinegro desde uno de los grandes de Primera División: el Villarreal. Con el filial amarillo ha marcado cuatro goles en la última temporada. La temporada 19/20 ha sido muy dura para él: cesiones que no llegan, falta de acuerdos, un regreso a casa y una lesión que le ha dejado en la cuneta durante toda la temporada.



Su máximo registro goleador han sido los 13 goles que hizo durante la temporada 2018/19 que sirvieron para ayudar al filial del submarino amarillo a alcanzar los puestos de play-off aquella temporada. Su valía aquella temporada le sirvió para que otros equipos grandes de la Segunda División se fijaran en él. El Almería fue uno de esos pretendientes que acabó llevándose el gato al agua.



Simón vistió la camiseta del Almería en la pretemporada del curso pasado, e incluso llegó a meter un par de tantos con el equipo almeriense, pero con la llegada del millonario saudí Turki Al-Seikh el sueño de Simón de jugar en Segunda se frustró. La cesión fue cancelada porque el propietario no quería futbolistas cedidos sin opción a compra.



Quemada esa posibilidad, apareció el Málaga en el camino de Simón. El ariete onubense llegó a firmar el contrato y se filtró su vídeo de presentación, pero finalmente tampoco pudo quedarse en el club presidido por el jeque Al-Thani. El Málaga tuvo numerosos problemas en el cierre del pasado mercado de verano por el límite salarial. Shinji Okazaki, uno de sus fichajes más sonados, finalmente no pudo ser inscrito. Como él, otros muchos tuvieron que marchar del Málaga debido a estos problemas que estaba atravesando la entidad malaguista. Se planteó la posibilidad de que Simón fuera inscrito con ficha del filial por ser un jugador sub-23, para que no contase en el límite salarial, pero las negociaciones entre Villarreal y Málaga se rompieron.



El onubense regresó con el filial amarillo para jugar en Segunda B. La temporada anterior fue para olvidar para el nuevo delantero albinegro. Comenzó marcando cuatro goles para su equipo que estaba bien posicionado en la clasificación, pero a principios de noviembre en el encuentro frente al Valencia Mestalla se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Una lesión que le ha mantenido seis meses de baja, aunque ya viene recuperado y dispuesto a aprovechar la oportunidad que le ha dado el FC Cartagena para demostrar su potencial como delantero.

Simón Moreno comparte sangre con José Luis Moreno, un contrastado delantero de Segunda División que ha militado en las filas del Tenerife durante la última temporada. En la temporada 2016/17 fue el Pichichi de la categoría de plata consiguiendo 23 tantos. El gol lo llevan en la sangre.



Simón Moreno es una gran apuesta del Cartagena, que con Vinicius Tanque cuenta en su delantera con dos jugadores que no tienen experiencia en Segunda A. El ariete onubense se pondrá a las órdenes de Borja Jiménez esta misma semana.