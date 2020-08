Nemanja Radovic, jugador del UCAM Murcia: "Estoy otra vez en mi casa"

El UCAM Murcia Club Baloncesto ha abierto el turno de presentaciones de jugadores con uno de los regresos más esperados por la afición, el montenegrino Nemanja Radovic, quien después de salir del equipo en el verano de 2017, ha pasado por el Monbus Obradoiro y el Casademont Zaragoza.

"Estoy otra vez en mi casa, muy feliz de estar aquí. He venido preparado físicamente y mentalmente y espero que hagamos un buen año". Así ha sido como ha iniciado la rueda de prensa el ala pívot de 28 años de edad y 2,08 metros de estatura, que llegó por primera vez al UCAM en marzo de 2014, cuando el equipo atravesaba por un momento delicado y acabó logrando la salvación. Radovic también ha afirmado que se ve "como una persona de club. Vine aquí por primera vez como un niño y he crecido bastante. Ahora tengo mucha más experiencia y puedo aportar esa tranquilidad y cosas que me pide el entrenador. Soy muy versátil y puedo aportar varias cosas", ha explicado sobre su rol dentro de la plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso.

Muchas miradas durante la temporada estarán puestas en Radovic, un jugador que tiene ganado el cariño de la afición por su entrega, pero asegura que por ello "no noto ninguna presión. He aprendido con los años que cuando notas demasiada presión, no estás bien. Estamos aquí para hacer un buen trabajo y lo más importante es que tengo muy buen feeling con los jugadores, aunque ahora hay que conocerlos en la pista. Lo importante es trabajar bien todos los días y ver dónde llegamos", ha afirmado, para señalar después que no quiere marcar objetivos al equipo porque "la vida nos ha enseñado que no podemos hacer planes más allá del ahora. Hablar de objetivos ahora mismo no está bien. El objetivo del equipo es ir día a día y paso a paso, es la única manera para llegar a hacer buenas cosas".

Radovic ha dejado claro que "voy a intentar ser yo, como siempre he hecho. Quienes me conocen saben que soy un buen compañero, que me llevo bien con todos los jugadores. Casi todo el equipo es nuevo, hay muy buena energía y son todos muy buenos chicos. Voy a ayudar a todos y no dudo que Lima y Sadiel también lo van a hacer", ha declarado.

Por su parte, Alejandro Gómez, director general, ha calificado la presentación de Radovic como "si fuera una celebración especial" porque es un jugador "identificado con el equipo y la ciudad, que siempre ha tenido la sensación de que éste es su equipo. Cuando lo llamé en abril me dijo que estaba deseando esa llamada y a partir de ahí fue todo mucho más fácil", recalcó.