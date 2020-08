La Federación baraja el inicio de la 2ª B para la segunda quincena de octubre

Todas las miradas del denominado como fútbol no profesional por la Federación Española estaban ayer en Madrid. No tardó en conocerse que no había decisión definitiva, que todo sigue igual que antes, aunque descartando el organismo que preside Luis Rubiales que se esté barajando la opción de no emprender las competiciones hasta enero de 2021. Pero lo que sí quedó claro es que el ente del fútbol nacional le pasa la patata caliente al Gobierno, que ya tiene fijada para el miércoles 19 de agosto una reunión del grupo para el impulso al deporte que coordina Joaquín de Arístegui.

«La Real Federación Española de Fútbol considera imprescindible disponer de las máximas garantías para comenzar de inmediato las competiciones de la próxima temporada y aboga, junto al resto de federaciones de deportes de equipo, por un 'Plan Transversal' avalado por los poderes públicos que ofrezca esas garantías sanitarias y jurídicas para los jugadores y resto de actores, los responsables de los clubes y los organizadores», apuntó ayer la RFEF en el comunicado que emitió a primera hora de la tarde. Además, puntualizó que «es completamente falso que la RFEF haya propuesto retrasar el inicio de las competiciones deportivas al mes de enero o más adelante. Desafortunadamente esta Federación está acostumbrada a estas campañas con continuas falsedades orquestadas con el objeto de desacreditar, desinformar y crear incertidumbre. En este caso, además, es aún más patente puesto que la RFEF acordó un marco de actuación global junto a otras 8 federaciones deportivas españolas que nada tiene que ver con lo publicado este fin de semana por algunos medios», puntualizó.

El comunicado, por otro lado, no especificó el marco sobre el que trabaja ahora mismo la Federación en colaboración con el Gobierno, pero según apuntó José Miguel Monje Carrillo, participante en el encuentro, es que el escenario más lógico de inicio de la competición en Segunda División B, categoría donde militan Real Murcia, UCAM Murcia, Yeclano Deportivo y Lorca Deportiva, es mediados de octubre. La próxima semana se pondrá en marcha el protocolo necesario, que también contemplará la presencia de espectadores en los partidos, en esa reunión que se desarrollará en el Consejo Superior de Deportes y que no solo marcará el devenir del fútbol, sino también de otros muchos deportes de equipo.



Las ligas regionales, antes

Los escenarios sobre los que se moverá el fútbol autonómico van a ser diferentes a los nacionales. Según apuntó Monje Carrillo, la Tercera División, por ejemplo, y todo el fútbol regional podría incluso empezar a finales de septiembre en Murcia. «Nosotros ya tenemos desarrollados los protocolos con la dirección general de Deportes. Ya se hicieron de cara a los play off de ascenso que se jugaron en el mes de julio. Tenemos el trabajo avanzado», puntualizó el presidente de la Federación Murciana, quien también precisó que la próxima semana mantendrá un nuevo encuentro con el director general, Fran Sánchez, con el fin de concretar la fecha del arranque de las competiciones, que todo apunta a que será en la última semana de septiembre en algunas de las competiciones, mientras que en otras de base será en la primera de octubre.



El fútbol sala, en el aire

También queda por resolver qué pasará con la Primera División de fútbol sala, entre otras competiciones que se disputan en pabellones. La Federación había fijado el 5 de septiembre para que arrancara la liga, pero ya es prácticamente imposible que puedan cumplirse los plazos, a los que ya se habían opuesto previamente los equipos, que ahora ven cómo sus plantillas han iniciado los entrenamientos y tendrán que alargar más las pretemporadas con el consiguiente gasto que supone al haber dado de alta antes a los jugadores.