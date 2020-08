El Cartagonova contará con 750.000 euros para sus reformas

El FC Cartagena sigue dando pasos hacia delante. Esta mañana se han reunido la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, Noelia Arroyo, y Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena. Esta reunión ha servido para seguir estrechando lazos entre la Administración y el club albinegro que se servirá de apoyo en el Ayuntamiento, además de contribuir a difundir la imagen de Cartagena por todos los campos de España la próxima temporada. En un mes comienza la siguiente temporada y la preparación tanto del equipo como las instalaciones es un aspecto clave.

Noelia Arroyo ha valorado las obras que se tienen que acometer para adecuar las instalaciones del Cartagonova: "Llevamos muchas semanas trabajando con los informes que ha recibido el club. Los tiempos los llevamos un poco ajustados, queremos que llegue la fecha y esté todo el trabajando realizado", declara la vicealcaldesa. Queda apenas un mes para el inicio de la competición y el Cartagonova tiene que estar listo para cuando empiece la competición liguera.

En cuanto al resultado de la reunión, Noelia Arroyo, ha afirmado que el Ayuntamiento quiere seguir brindando apoyo al primer club de fútbol de la ciudad incrementando la subvención que recibe: "El acuerdo que quiere establecer el Ayuntamiento de Cartagena, sumado al convenio de la legislatura, es incrementar la partida de la subvención directa unos 24.000 euros más". Un total de 150.000 euros que irán "destinados directamente a aquello que crea conveniente el club", dice Noelia Arroyo. En total, la partida se amplía "a unos 600.000 euros para toda la temporada que irán destinados directamente a la instalación municipal. El Municipal Cartagonova tiene 32 años y hay que adecuar muchas de sus instalaciones a las exigencias de la LFP", asegura la vicealcaldesa cartagenera que asevera convencida que "tenemos que aprovechar el potencial que tiene el equipo para proyectar la imagen de Cartagena."

Paco Belmonte ha salido satisfecho de la reunión que ha mantenido con la vicealcaldesa a pesar de la complejidad: "Era una prueba complicada, el Cartagena puede hacer los esfuerzos deportivos en cuanto a su vinculación en el fútbol profesional, pero el resto de esfuerzos tenían que salir de otro lado", asevera. Además, ha valorado esa subida en la subvención que recibe el club por parte del Ayuntamiento, asegurando que irá destinada a las reformas urgentes del estadio: "El club va a destinar también los 150.000 euros que recibe de subvención directamente al estadio Cartagonova para que las disfruten todos los cartageneros y demostrar el compromiso que hay en que tengamos un estadio de LFP".

El presidente albinegro afirma que ya no irá destinada al presupuesto del equipo, sino a unas reformas que exige LaLiga y que se deben acometer lo antes posible para poder competir. En total, serán 750.000 euros los que irán destinados a la mejora integral del Municipal Cartagonova. "Todos los cartageneros pueden estar tranquilo de que su club va a estar en el fútbol profesional con todas las exigencias cumplidas", asegura Paco Belmonte. Son varias las reformas que debe acometer el Ayuntamiento en las instalaciones municipales: una sala antidoping, vestuario para el árbitro, sala VAR con la que hay que realizar antes una instalación previa. Además, también hay que realizar una reforma integral del terreno de juego, según Paco Belmonte: "Las exigencias de la liga son máximas, ya no llegamos a tiempo para poder hacer una resiembra y meter una semilla nueva para empezar la liga. El drenaje del campo sigue dando problemas". Estima que el próximo lunes puedan empezar con la reforma del verde del Cartagonova. Otro de las reformas que habrá que realizar será para los medios de comunicación y las retransmisiones televisivas: "No estamos en condiciones de hacer una retransmisión televisiva eficaz. Vamos a tener que acometer una obra en la zona de tribuna, que incluso puede afectar en el aforo", advierte Paco Belmonte.

Caso aparte es la iluminación, Paco Belmonte ha informado de que ayer se realizó una prueba y verán cómo se pueden adaptar para la presente temporada. Pronto tendrán los resultados definitivos, y eso podría condicionar los horarios a los que juegue el FC Cartagena.



El apartado deportivo

El presidente del FC Cartagena ha desmentido que de momento se valore otra fecha diferente para el inicio de la competición: "En un principio no hay valoración ninguna que diga que vaya a cambiar el inicio del 13 de septiembre. Los miembros nos dijeron que no hay intención de cambiar esa fecha." Además, en relación con las obras del estadio, ha asegurado que pocos días antes del sorteo del calendario solicitarán formalmente jugar la primera jornada lejos del Cartagonova para poder tener más tiempo para las obras y la reforma en el césped.

Queda un mes para el inicio de la siguiente temporada, pero Paco Belmonte cree que tienen tiempo para realizar una buena planificación: "Esta semana está empezando a moverse el mercado. Tenemos tirada la caña en aquellas cosas que queremos, no somos cabeza de león en este mercado, hay que valorar muchas cosas. Estamos contentos de cómo la gente está recibiendo las propuestas que estamos mandando. En 24 o 48 horas el equipo empezará a entrenar y tendremos que ir tomando decisiones en entradas y en salidas. En las próximas horas seguirá habiendo novedades en el apartado deportivo".