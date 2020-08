El FC Cartagena apuesta fuerte por la juventud

Apostar porla juventud es la nueva filosofía del Cartagena. El club presidido por Paco Belmonte está adoptando una política renovada a la hora de hacer sus fichajes. Además de contar con futbolistas veteranos y con experiencia, están apostando por un talento joven en ciernes de explotar. Kleandro Lleshi y Pedro Neves llegan al FC Cartagena con ficha en el filial y estarán en la dinámica de entrenamiento del primer equipo, preparados para aportar lo que sea necesario al conjunto de Borja Jiménez. Por lo pronto, esta semana empezarán ya los entrenamientos con el primer equipo.

El primero de los que fue anunciado fue Kleandro Lleshi. Joven futbolista albanés de 20 años llega libre procedente del Leganés. Ha firmado por una temporada con opción a otra más. Se trata de un mediocentro defensivo de gran estatura (1,90 metros de altura), y que además es muy polivalente, ya que puede ocupar las posiciones de pivote y las de defensa central.

Empezó su carrera en el Inter Tirana de Albania. Desde su país natal se marchó hasta Portugal, donde comenzó a jugar en el equipo juvenil de Os Belenenses. El Leganés se fijó en su rendimiento y lo fichó para su filial. Llegó en el mercado de invierno de la 17-18 y durante la segunda vuelta de ese campeonato disputó ocho partidos, cinco de ellos como titular, en los que marcó dos goles. La temporada anterior no fue demasiado buena para el joven albanés, ya que solo pudo disputar cuatro partidos con el filial albiazul. Llegado el inicio de la temporada que acabamos de dejar atrás, el Leganés decidió que era un buen momento para que diera un salto de calidad. Fue cedido al Fuenlabrada al principio de la temporada, donde tan solo llegó a disputar dos encuentros de Copa.

En el mercado de invierno el Leganés decidió cederlo al Recreativo de Huelva. En el Decano pudo jugar tres partidos. Su debut fue en dieciseisavos de Copa frente a Osasuna, donde jugó un cuarto de hora. Alberto Monteagudo le dio la oportunidad de debutar en liga frente al Villarrobledo, donde llegó a meter un gol, pero en el tramo final del partido cayó lesionado. En Huelva destacan su profesionalidad y su compromiso, un jugador entregado al que su juventud no le hace descentrarse.

Poco después fue anunciado Pedro Neves. El portugués nacido en Sao Paulo ha firmado por tres temporadas con el FC Cartagena, en una apuesta muy importante por el futuro. El joven futbolista luso tiene 18 años y llega procedente del Reading. Es un extremo veloz, ágil y con mucho desborde. Llegó a Inglaterra muy joven. Con tan solo 12 años fichó por la cantera del Charlton Athletic. Cuando tenía 17 años hizo las maletas para marchar a Merseyside, para defender la elástica del Everton sub-18, aunque esta aventura en Liverpool duró apenas unos meses ya que posteriormente ficharía por el Reading donde ha militado esta última temporada y media.

En Reading ha jugado 15 partidos y ha anotado dos goles frente al West Ham y Chelsea, además de firmar una asistencia. Con el equipo ha firmado un décimo puesto en el Grupo Sur de la U18 Premier League.



Precedentes de éxito

El Cartagena decidió apostar fuerte por este tipo de fichajes el verano pasado de cara a la temporada que ha culminado con el ascenso de categoría. Cuando estaba a punto de acabar el mercado de verano llegó William de Camargo, procedente del Leganés. El brasileño llegó en las mismas condiciones que los recién llegados Lleshi y Neves: ficha en el filial y entrenamiento con regularidad con el primer equipo. No tardó en llegar su aportación para el equipo entrenado por Munúa en aquel entonces. Ya en la quinta jornada empezó a demostrar sus capacidades como un extremo de gran calidad, desborde y con gol. El brasileño poco a poco fue haciéndose con un puesto en el once del uruguayo, hasta que se convirtió en un fijo. Ha jugado 22 partidos entre liga, copa y ese partido de play off frente al Baleares donde cuajó una gran actuación. Además, ha anotado tres goles y ha firmado dos asistencias.

También procedente del Leganés llegó Álex Martín. El central canario llegó para ser el central de recambio, por detrás de Andújar, Carlos David y Sergio Ayala. Las circunstancias han hecho que acabe siendo uno de los hombres más importantes llegado el final de la temporada. Empezó en el lateral derecho, donde no se le veía demasiado cómodo. Con la lesión de Ayala cogió gran protagonismo en los últimos partidos antes del parón. Ha jugado 11 partidos con la elástica albinegra y llegó a marcar un gol en Copa del Rey. Lucas de Vega también ha sido otra de las sensaciones de la temporada. Canterano del FC Barcelona, con Munúa tuvo pocos minutos y apenas jugó tres partidos como titular. Desde la llegada de Borja Jiménez ha jugado seis partidos como titular y fue insustituible en el último tramo de la liga. Además, completó el partido frente al Atlético Baleares e incluso metió uno de los penaltis decisivos para el ascenso.

Caso aparte es el de Adalberto Carrasquilla. El panameño llegó como un desconocido el pasado verano del Tauro cedido con una opción a compra que acabó ejerciendo el club. El centrocampista ha sido el pulmón en el juego del FC Cartagena y una auténtica revelación. El club lo tiene atado hasta 2023 con una cláusula de rescisión de cinco millones de euros.