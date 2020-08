"Tener una ciudad deportiva sería un paso importante"

Después de trabajar en el Atlético de Madrid junto al Cholo Simeone, regresó al club de su tierra en 2018 para emprender un ambicioso proyecto.

El máximo responsable del talento que está aún por explotar en Cartagena. Cosecha de 1993, Javi Madrid es el director de la cantera del FC Cartagena. En su primera etapa desempeñó las funciones de analista del primer equipo. En junio de 2017, el Atlético de Madrid llamó a su puerta para desempeñar esas mismas funciones en el club colchonero. Trabajó una temporada junto al Cholo Simeone, pero al finalizarla volvió al club de su tierra. Desde entonces, es el director de las bases albinegras, un proyecto de cantera al que aún le queda mucho por explotar.

Como director de la cantera uno de los primeros objetivos que siempre tuvo claro Javi Madrid es que quería que los equipos de la base tuvieran una identidad a la hora de jugar. Considera que eso es fundamental: «Más allá de conseguir campeonatos o que los equipos compitan a buen nivel, el poder tener una identificación con los valores del club con el trabajo que estamos desarrollando en la cantera es lo importante», explica. «Ese trabajo se está logrando, estamos consiguiendo que la cantera se identifique con el primer equipo, que mantengan unas ideas y un estilo de juego similar. Ese objetivo se ha cumplido y tenemos que seguir insistiendo en él para que se consolide», comenta el director de las bases albinegras.

No obstante, Javi Madrid tiene claro que el objetivo de la cantera además de crear una identidad es tener unos objetivos a la hora de definir un modelo de juego, manteniendo «las bases pedagógicas», que han establecido en temporadas anteriores. Un apartado importante en el que es «pionero» el club es la formación en valores: «Es muy importante el proceso de formación integral de la formación no solo del deportista, sino también de la persona. El trabajo en el fomento de valores para nosotros es fundamental, y estamos siendo pioneros con diferentes iniciativas que muy pocos clubes en España están llevando a cabo». Educar en buenos valores es uno de los aspectos fundamentales que está llevando a cabo la dirección de la cantera.

Javi Madrid nos cuenta que cuando llegó al club había un trabajo muy bueno en cuanto a formación de valores en la cantera a través de la Fundación FC Cartagena, pero había que ir un paso más allá. Ese paso lo dieron con la campaña FútVol con V de valores: «En ella diseñamos una liga interna de valores en las que todos nuestros equipos de fútbol-8 competían entre sí con un sistema específico de competición que premiaba las buenas actitudes». Esa campaña de buenos valores se le va a dar continuidad esta siguiente temporada, unida además con otro enfoque: «Desde que empieza la temporada cada entrenador va a saber qué valor y cómo lo va a trabajar con cada uno de sus grupos. Es muy importante, siempre hablamos de que en el deporte base los valores son muy importantes, sin embargo, siempre planificamos lo técnico y lo táctico».

Más allá de fomentar los valores, el compañerismo y educar, también hay que competir. Javi Madrid afirma que esto se tiene que dar en aquellas categorías más cercanas al fútbol senior como en el juvenil, que tiene que dar el salto de categoría a División de Honor: «Sabemos que estar en División de Honor nos permitirá seguir optando a tener los mejores jugadores de la Región». A pesar de no haber conseguido este año el ascenso, Javi Madrid asegura estar «muy orgulloso» del trabajo de los juveniles porque partían de una base que había que corregir: jugadores muy lejos de entrar en el filial y el equipo nunca podía competir por estar en la parte alta. «Esta temporada eso ha cambiado. Quizá no hemos conseguido el objetivo de ascender, pero se han producido cinco debuts de juveniles en el filial, incluso ha habido algunos que se han asentado», recuerda Javi Madrid. Aitor, Manolo, Miguel García, Pipa y David han sido esos cinco jugadores que han tenido esa oportunidad. «El nivel del equipo juvenil es muy alto. El objetivo de la temporada que viene es el mismo: llamar a la puerta de División de Honor y que los juveniles estén cerca del filial para cuando lo necesiten», apostilla.

El ascenso de categoría del primer equipo también tiene que darle ese 'plus' a la cantera albinegra en cuando a visibilidad, así considera Javi Madrid: «Nos da una repercusión mayor en el trabajo que estamos llevando a cabo. Tenemos un grupo de entrenadores muy profesional, muy formado, profesionales atendiendo todas las áreas importantes atender: psicóloga, nutricionista, director de metodología, ojeadores para atender la captación». No obstante, afirma que no va a haber grandes cambios porque están muy contentos con la estructura con la que llevan trabajando estos últimos años. Otra de las consecuencias positivas del ascenso es que tendrán más fuerza con respecto a otros equipos que se llevaban el talento joven de la zona: «Ahora el FC Cartagena está en la LFP y puede competir de tú a tú con cualquier equipo de España en ese sentido. Eso nos va a dar una fuerza y un apoyo institucional y deportivo para que esa fuga de talento no se produzca», afirma.

En el horizonte, un anhelo del director de la cantera del FC Cartagena: la ciudad deportiva. Sería algo importante para seguir consolidando el trabajo de estos años, según Javi Madrid. Además, le consta que «Paco y Manolo están trabajando junto con el Ayuntamiento para que sea posible. Deseamos que eso ocurra lo antes posible. La cantera está totalmente preparada para que cuando llegue ese momento estemos trabajando de tú a tú con cualquier equipo de España. Seguimos confiando y algún día llegará».