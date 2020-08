Una caída deja fuera de carrera a Ana Carrasco en Portimao

La murciana Ana Carrasco (Kawasaki) no ha concluido la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Supersport 300 por una caída que ha sufrido justo antes de que dirección de carrera decretara el final de la misma tras irse al suelo otro piloto. Después de lograr el triunfo en el primer día de pruebas en el circuito portugués de Portimao, en el Algarve, la ceheginera no ha puntuado en la segunda, por lo que pierde el liderato del certamen y ha caído a la cuarta plaza de la clasificación general.



La prueba ha resultado accidentada y no ha llegado a concluir por una bandera roja en la última vuelta. La ceheginera se ha ido por los suelos cuando marchaba en la séptima posición, quedándose fuera de los puntos al decretarse acto seguido el final de la carrera.



La ceheginera ha llegado a liderar la prueba desde la segunda vuelta. Salía desde la quinta plaza y ha logrado remontar hasta el liderato. En el tercer giro se ha escapado de sus rivales, llegando a adquirir una renta de 775 milésimas de segundo. Con la pista limpia y el resto de pilotos luchando por darle caza, la murciana no ha mantenido el buen ritmo que había marcado para verse superada por el holandés Deroue. A partir de ese momento la prueba ha cobrado otra dimensión, con ocho pilotos agrupados en cabeza. El holandés Scott Deroue ha cobrado una ligera ventaja que ha matenido hasta que Booth-Amos se ha ido al suelo, provocando la suspensión de la prueba. La segunda plaza ha sido para Unai Orradre, siendo tercero el japonás Okaya.



Ahora el campeonato está liderado por Scott Deroue, con 67 puntos, seguido por Bahattin Sofuoglu, con 57, y tercero Unai Orradre, con 55, uno más que Ana Carrasco, que es cuarta con 54.



La próxima prueba se celebrará en el circuito de Aragón los días 29 y 30 de agosto. Para Carrasco el balance en esta primera parte del campeonato es de un primer puesto, un segundo y un séptimo, además de un abandono.







¡Qué lastima! ¡@AnaCarrasco_22 estaba peleando por la victoria y se fue al suelo! ?



Justo en el momento de la bandera roja... y no le dio tiempo a coger la moto para llegar a meta dentro de los tiempos #WorldSSP300 #PRTWorldSBK ????? #WorldSBK ? pic.twitter.com/xs5gBZ9fIk — DAZN España (@DAZN_ES) August 9, 2020