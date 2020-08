El Real Murcia no empezará la pretemporada el próximo lunes

La incertidumbre sigue reinando en el mundo del fútbol. El coronavirus sigue sacudiendo a todos los estamentos del fútbol profesional y cómo no, del semiprofesional y del amateur. El Real Murcia finalmente no empezará la pretemporada el próximo lunes, como tenía previsto, debido al comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el que se confirman que se trataría con los presidentes de las Federaciones Autonómicas la revisión del cómo y el cúando podrán iniciarse las competiciones oficiales no oficiales. Dichas categorías abarcan el fútbol masculino, a partir de la Segunda B, el fútbol femenino y el fútbol sala.

El Real Murcia queda a la espera de la decisión que se tome el próximo lunes en torno a la fecha de inicio de la temporada 20-21, para volver a fijar la nueva fecha de vuelta a los entrenamientos de la primera plantilla para el inicio de la pretemporada.

Se trata de una decisión muy criticada por parte de varios futbolistas que han militado en Segunda B. Dos de los que han alzado la voz en contra de la Federación son los exjugadores del Cartagena, Hugo Rodríguez y Gonzalo Poley, se han mostrado muy molestos porque se tome a la categoría como no profesional. "Solo espero que la RFEF agote todas las soluciones posibles para que los 'no profesionales' -como nos llaman- jueguen a su debido tiempo", comenta en las redes sociales. Sigue con el mensaje de "somos muchas familias que vivimos de esto, es nuestro trabajo, dejad de ningunearnos, no todo es Primera y Segunda, salid de vuestra burbuja y mirad por nosotros", finaliza.