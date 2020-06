El UCAM empieza fuerte

Pedro Reverte trabaja para cerrar el regreso de José María Salmerón como técnico.

Las negociaciones con Rafa de Vicente comenzaban casi a la misma vez que el año. Pese a que la temporada del UCAM no tenía pinta de eludir el fiasco, los responsables universitarios sabían que había varios jugadores interesantes a los que había que renovar cuanto antes. Uno de ellos era Javi Moreno. De hecho, en marzo, se anunciaba la continuidad del atacante. El otro era Rafa de Vicente. El centrocampista era un pilar básico para el equipo presidido por José Luis Mendoza. Con la oferta de renovación sobre la mesa, la crisis del coronavirus entró en escena y todas las conversaciones se paralizaron. Sin embargo, las ideas han seguido claras en los despachos de La Condomina. El malagueño tenía que estar sí o sí en el próximo proyecto, y ayer se hizo realidad la continuidad del andaluz.

El primer movimiento del verano del UCAM no podía traer mejores noticias a los aficionados. Rafa de Vicente continuará sacando la varita mágica sobre el césped de La Condomina.

El andaluz ha sido el cuarto jugador con más minutos disputados de la plantilla en el curso 2019-2020 interrumpido bruscamente por la expansión del coronavirus. En total participó en 26 partidos, 24 de Liga y dos de Copa del Rey, y fue el autor del mejor gol del equipo en este campeonato, según la afición. Fue el que logró en el último minuto del partido ganado por 4-3 frente a la Balompédica Linense en el estadio La Condomina.

El siguiente paso será el anuncio del elegido para sentarse en el banquillo de un club que no puede permitirse más fiascos. Y después de que Asier Santana no aceptase la propuesta de renovación del UCAM, todos los caminos llevan a José María Salmerón. El almeriense, que esta misma semana era despedido por el Burgos, es el favorito para coger las riendas del equipo universitario. De confirmarse esta incorporación, Salmerón regresaría a La Condomina cuatro años después. El andaluz es el técnico que en la 15-16 llevó a los de azul y dorado a Segunda División, siendo destituido a mediados de la campaña 16-17. En la 17-18 entrenaría al Real Murcia, al que metería en el play off.