El FC Cartagena se queda con Vinicius Tanque hasta 2022

Aún se desconoce la categoría en la que el Fútbol Club Cartagena jugará la próxima temporada pero ya hay otro jugador que vestirá sí o sí la camiseta de franjas blancas y negras después de este verano. Vinicius Tanque pasa a ser propiedad de la entidad albinegra para los dos próximos cursos y firma con el club hasta junio de 2022. El delantero brasileño llegó a Cartagena en el último mercado de invierno procedente del Botafogo, club con el que tenía contrato hasta diciembre de 2020. Desde que se hiciera oficial su cesión, pudo disputar cuatro partidos en los que anotó dos goles que sirvieron a los de Borja Jiménez para sumar importantes puntos. Uno de esos goles fue ante el Algeciras en tierras andaluzas. El otro, el día de su debut frente a la Real Balompédica Linense, donde nada más salir al campo enviaba el balón al fondo de las mallas en el primer balón que tocaba.

Su buen rendimiento y el trabajo durante estos meses de parón le han servido para ganarse la confianza del cuerpo técnico y la directiva, que se ve traducida en una apuesta clara y firme por el jugador. Así queda reflejado desde el club, donde aseguran que "el fichaje de Vinicius es un valor seguro, ya que se trata de un futbolista con un gran presente y un futuro muy prometedor. Así lo ha demostrado tanto en su etapa en Brasil como en los partidos que ha disputado con la camiseta del Efesé esta temporada, desde su llegada en el mercado de invierno. Además, el futbolista se ha adaptado rápidamente tanto a la ciudad como al club, reduciendo mucho los plazos que normalmente transcurren en los futbolistas que vienen del extranjero, aspecto muy valorado por nuestra entidad a la hora de su fichaje".

El jugador se mostraba satisfecho y feliz por haber pasado en tan poco tiempo de una cesión firmada hasta el 30 de junio de esta temporada a poder formar parte del Cartagena hasta 2022. Además, resaltaba la rápida adaptación que ha tenido en la ciudad y en el club: "Me he encontrado muy bien desde que llegué a Cartagena, con un club profesionalizado y unos compañeros que me han aportado y ayudado mucho para que las cosas salieran bien. Estoy muy feliz por quedarme en el club y ahora el objetivo es luchar todos juntos para lograr el ascenso de categoría", afirma el delantero carioca.

Se trata esta de una nueva operación internacional por parte del Cartagena y otra gran apuesta por un futbolista. Tras el fichaje de Carrasquilla y el contrato que mantiene ligado al panameño con el club hasta 2025, la de Vinicius Tanque es una muestra más de que el club quiere apostar por jugadores con futuro y talento. En este caso, Tanque tratará de aportar la pólvora en la delantera del Fútbol Club Cartagena desde ya mismo hasta el verano de 2022. Por delante tiene un gran resto como el de los play off de ascenso a Segunda División para demostrar aún más su valía y que la decisión de la entidad albinegra es acertada.