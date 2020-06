Adrián: "El objetivo es adelantarnos al mercado"

El Real Murcia ya cuenta con cuatro fichajes para la próxima temporada. El club grana ha confirmado las incorporaciones del central Miguel Muñoz, el lateral Antonio Navas y los centrocampistas Youness y Júnior. Adrián Hernández, entrenador que hace un mes renovaba su contrato para continuar en el banquillo de Nueva Condomina, explicaba en una entrevista concedida a los medios oficiales del club que «la línea a seguir es adelantarnos al mercado». Haciendo hincapié en el poco presupuesto que se maneja para confeccionar la plantilla, el entrenador murciano comenta que se está apostando por jugadores «que consideramos que tienen capacidad de mejora. Todavía no han dado todo lo que tienen que dar, pero tienen argumentos suficientes para mejorar. Cuentan con esa capacidad, por lo que queremos que vengan aquí para ayudarlos a mejorar y que de ese salto salga beneficiado el Real Murcia».

Adrián Hernández, que volvió a reiterar que en el club murcianista las exigencias son muy altas, también habló de los futbolistas que no continuarán en el club, unos porque no han aceptado la oferta de renovación y otros porque no cuentan para el entrenador. Sobre los primeros dijo que «aunque se les ha hecho una oferta para que sigan con nosotros, no estábamos en los baremos económicos en los que se han movido otros clubes, por eso no se ha podido hacer nada». Respecto a las bajas dadas, el preparador indicó que «hay que dejar sitio a otras fichas no sub-23». También comentaba que «algunas de esas plazas serán ocupadas por futbolistas del Imperial que creemos que deben estar con el primer equipo». De los que no seguirán vistiendo de grana, Hernández agradeció el trabajo y afirmó que son «maravillosos futbolistas».

Al ser cuestionado por el Real Murcia que se va a ver en la temporada 20-21, el murciano comentó que «lo que puedo decir al aficionado es que el Real Murcia va a ser un equipo con alma. Que transmita y que conecte. Intentaremos mejorar las características que el año pasado dieron problemas y que tenemos identificadas». Reiteraba el preparador que se está apostando por jugadores con un perfil de edad «de entre 23 y 25 años que creemos que están a punto de caramelo para explotar». «Seguro que con estos ingredientes el equipo va a luchar y se va a dejar el pabellón muy alto».

Respecto a la temporada ya concluida para el Real Murcia por la crisis del coronavirus, el entrenador grana dice que le deja «un sabor agridulce». «El equipo fue de menos a más. Éramos el mejor equipo en las últimas jornadas», decía, para continuar recordando «la noche mágica» en la que se ganó la Copa Federación. Además considera que si la liga se hubiera disputado hasta el final, «hubiésemos dado follón hasta el último partido».