Andresito 'dispara' en su adiós a ElPozo tras el fracaso exprés

El fracaso exprés de ElPozo Murcia en el play off por el título de Primera División cayó como un jarro de agua fría tanto en el vestuario como en la afición murciana. La derrota frente al Palma (2-3) en los cuartos de final originó muchas críticas hacia la plantilla y el entrenador, Diego Giustozzi, quien en la rueda de prensa posterior al choque quiso cargar con toda la responsabilidad de la derrota. Además, para dos jugadores, Fede y Andresito, fue un final amargo a su etapa en el club, sobre todo para el segundo, que no llegó a jugar ni un solo minuto en todo el choque. El cordobés, que la próxima campaña militará en el Jimbee Cartagena, donde se reencontrará con Duda, 'incendió' ayer las redes sociales con un mensaje de despedida donde no nombró al entrenador argentino de ElPozo, aunque sí le señaló al decir que «no voy a dejar que mi último partido y título en juego con esta camiseta se manche por X persona, por no darme la oportunidad de ayudar a mi equipo».

Andresito, quien llegó a ElPozo hace cuatro temporadas procedente del Ribera Navarra y que no ha tenido una relación fluida con Diego Giustozzi, expresó en su mensaje de despedida que «echando la vista atrás no me puedo sentir más orgullo por estas cuatro temporadas», donde recordó que «hemos conseguido algunos títulos (Copa del Rey y Supercopa de España) y varias finales (Copa de España, en dos ocasiones y una final de Liga), y esta Final Four que ojalá y deseo que se gane. A nivel individual he sido dos temporadas máximo goleador del equipo y este mismo año he sido el segundo máximo goleador», escribió.

El ala incidió aún más en su decepción por no jugar el último partido al comentar que «mi conciencia está tranquila, me he partido la cara por este club, compañeros y sobre todo esta gran afición. He defendido sus colores porque también han sido los míos y así lo he sentido», dijo, para lanzar también un mensaje a los seguidores, a los que dijo que «la palabra adiós se queda muy corta para vosotros porque mi admiración y cariño por vosotros es para siempre».

De esta forma se cerró la etapa de Andrés Alcántara 'Andresito' en el club murciano. La próxima temporada será rival con la camiseta del ambicioso nuevo proyecto del Jimbee Cartagena.