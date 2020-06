Llega la hora de que el bombo decida

Han sido muchas las semanas que la actividad deportiva ha estado completamente parada, pero conforme avanzan los días nos va llegando más de cerca el aroma puro de la competición. Son solo unas pocas horas las que quedan para que los equipos de Segunda B que lograron entrar en el play off -que ya conocemos que se disputará a puerta cerrada- conozcan los emparejamientos, que para el Cartagena puede ser un desenlace definitivo si las cosas se desarrollaran de forma positiva. Atlético Baleares, Logroñés y Castellón estarán en el bombo que decida el futuro de los albinegros.



Atlético Baleares, un líder fuera de territorio

En lo más alto de la tabla del grupo I terminó el Atlético Baleares. Con 58 puntos –dos más que su inmediato perseguidor- ha sido el segundo líder que ha terminado ahí de forma más relajada, ya que se puso en cabeza en la jornada 23 y ya no se bajó de ese escalón. Comenzó la temporada teniendo que hacer frente a un cambio de grupo al que es habitual al suyo por la reestructuración que la RFEF tuvo que llevar a cabo para cuadrar a todos los clubes. Los de Mánix Mandiola empezaron la liga como un tiro ganado diez de sus primeros once encuentros, lo que le sirvió para ponerse arriba desde el principio, y aunque después no pudieron continuar con esa trayectoria inmaculada sí que mantuvieron una dinámica positiva. A pesar de ello, las dos últimas jornadas las cuentan por derrotas, algo que reafirma los buenos resultados que habían cosechado con anterioridad para, aun así, terminar líderes. Y es que se trata el conjunto balear de un equipo que tiene jugadores de mucha calidad dirigidos por un entrenador que saber sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos. Con un bloque sólido, en la plantilla destacan jugadores como el goleador Gabarre (15 tantos y segundo máximo goleador de la categoría) o el mediocentro Villapalos al que muchos colocan en una superior categoría. Además, es un equipo que ya fue líder la temporada pasada y que tiene reciente la experiencia del play off, donde solo un gol les separó de llegar a Segunda.



El Logroñés, el campeón con más puntos

Tirando de una de las frases más míticas de nuestro fútbol, encontramos en el grupo II al que ha sido el líder más destacado de todos. La UD Logroñés ha acabado a 13 puntos del segundo y el tercer clasificado, diferencia que refleja la contundencia con la que se ha impuesto en la zona norte. Y eso que no empezó de la mejor forma porque no logró ganar ninguno de sus tres primeros encuentros. Pero 31 de los siguientes 36 puntos le auparon a lo más alto, cogiendo el liderato en la jornada 14. De hecho, su última derrota fue a comienzos del mes de noviembre y solo ha caído tres veces en toda la temporada. Es, además, el conjunto con mejores datos. Es el que más goles a anotado (49), el que menos ha encajado junto al Cartagena (19), el que más victorias ha cosechado (18) y por supuesto el que tiene más puntos en el casillero (62).

Dirigidos por Sergio Rodríguez, tiene una propuesta de fútbol en la que le gusta llevar la iniciativa del juego y a pesar de sus cifras, no cuenta con un goleador destacado. Ander Vitoria con 10 y Andy con 9 son los máximos artilleros, lo que muestra la capacidad goleadora que tiene el resto del equipo. Al igual que el Atlético Baleares y el Cartagena, tiene reciente la experiencia del play off. La temporada pasada, tras acabar en segunda posición, logró eliminar al Badajoz en primera ronda y cayó en la segunda ante el Hércules.



El Castellón, un líder por sorpresa

Si bien el resto de primeros clasificados llevan varias temporadas luchando por subir a Segunda, el caso del líder del grupo III es bien diferente. Lejos de estar luchando por esos objetivos, el Castellón terminó la temporada pasada salvándose 'in extremis' de descender a Tercera, categoría de la que solo un año antes había logrado salir. Es por eso que se puede usar el término 'sorpresa' para expresar el contraste que en solo unos meses ha sufrido el conjunto blanquinegro. Pero 28 jornadas dan para mucho y los de Óscar Cano han demostrado que no es casualidad su primera plaza. Y lo demostraron desde el principio gracias a las catorce jornadas de arranque en las que no conocieron la derrota. A pesar de ello, lo ha logrado poniéndose en lo más alto solo una jornada antes del parón y terminando a solo un punto de sus tres perseguidores. Una puntuación que demuestra la igualdad que ha habido en el grupo y la competitividad que siempre demuestra el grupo tercero.

La plantilla más joven de los cuatro líderes está formada por un grupo sólido que se mantiene del año pasado, al que se le han sumado refuerzos importantes. Su máximo goleador es Cesar Díaz, con10 tantos, aunque uno de sus refuerzos de inverno, Juanto Ortuño, ha anotado 7 goles en los nueve partidos que ha disputado desde su llegada. Además, se trata de un proyecto con proyección de futuro que ha decidido ya renovar en el banquillo a Óscar Cano por el gran rendimiento que ha dado al equipo.