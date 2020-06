El FC Cartagena se jugará el ascenso contra el Atlético Baleares

El FC Cartagena se jugará el ascenso a un partido contra el Atlético Baleares el domingo 19 de julio en La Rosaleda de Málaga. El sorteo realizado por la Real Federación Española de Fútbol ha deparado que el campeón del grupo IV se enfrente al mejor del grupo I. El choque se disputará en el estadio xxxx el xxx a las xxx. Todos los encuentros se disputarán a puerta cerrada y serán ofrecidos por footters.

En lo más alto de la tabla del grupo I terminó el Atlético Baleares. Con 58 puntos –dos más que su inmediato perseguidor- ha sido el segundo líder que ha terminado ahí de forma más relajada, ya que se puso en cabeza en la jornada 23 y ya no se bajó de ese escalón. Comenzó la temporada teniendo que hacer frente a un cambio de grupo al que es habitual al suyo por la reestructuración que la RFEF tuvo que llevar a cabo para cuadrar a todos los clubes. Los de Mánix Mandiola empezaron la liga como un tiro ganado diez de sus primeros once encuentros, lo que le sirvió para ponerse arriba desde el principio, y aunque después no pudieron continuar con esa trayectoria inmaculada sí que mantuvieron una dinámica positiva. A pesar de ello, las dos últimas jornadas las cuentan por derrotas, algo que reafirma los buenos resultados que habían cosechado con anterioridad para, aun así, terminar líderes. Y es que se trata el conjunto balear de un equipo que tiene jugadores de mucha calidad dirigidos por un entrenador que saber sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos. Con un bloque sólido, en la plantilla destacan jugadores como el goleador Gabarre (15 tantos y segundo máximo goleador de la categoría) o el mediocentro Villapalos al que muchos colocan en una superior categoría. Además, es un equipo que ya fue líder la temporada pasada y que tiene reciente la experiencia del play off, donde solo un gol les separó de llegar a Segunda.