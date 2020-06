ElPozo cae contra el Palma y dice adiós a la liga a la primera

Se acabó la liga para ElPozo Murcia casi antes de que comenzase el play off por el título. El conjunto de Giustozzi ha caído con total justicia ante Palma por 2-3 en un duelo donde la escuadra murciana no estuvo presente, al menos mentalmente, y se encontró a merced de un cuadro balear que sí sabía lo que se jugaba y que se llevó el duelo con mucha comodidad. Y es que ni rastro hubo de ese conjunto murciano que tenía el carácter como seña de identidad. Sin profundidad, sin intensidad y sin una sonrisa, algo que pidió el técnico argentino en un tiempo muerto, es imposible ganar. Los dos goles finales no hacen más que maquillar un encuentro que ganó Palma por creencia y por juego.

El partido comenzó con algo de miedo en ambos equipos, que medían con cautela la fortaleza de su rival. El Palma daba los primeros avisos ante un ElPozo que no lograba soltarse sobre la pista del Martín Carpena aunque, con el transcurrir de los minutos, fue entrando en el duelo hasta empezar a disfrutar de claras ocasiones que, sin embargo, quedaban en nada. Era inocuos en la parcela ofensiva y ciertamente débiles en la defensiva. El choque se fue moviendo en tierra de nadie, con intención pero sin oportunidades hasta que Vilela, el mejor del partido con mucha diferencia, cogió el balón en su campo y lo condujo hasta soltar un zurdazo que entró por la escuadra de la meta defendida por Fede. Giustozzi pidió revisión de la jugada previa al tanto, por entender que podía haber habido falta a Fernando, pero los colegiados decretaron que no era nada y el gol subió al luminoso dejando a ElPozo, además, sin posibilidad de volver a pedir una segunda revisión en el duelo.

El tanto fue un jarro de agua fría que dejó helado al equipo de la capital del Segura, que quedó noqueado en manos de un Palma que intentó aumentar la ventaja antes del descanso pero que no lo logró para esperanza de ElPozo.

El segundo acto arrancó con ElPozo en el vestuario todavía, algo de lo que se aprovechó el Palma para anotar el segundo tanto al minuto de haber empezado a rodar el balón. Instantes después, casi le cae el tercero y Giustozzi tuvo que pedir tiempo muerto para tratar de recomponer a un equipo deshecho y sin personalidad. ElPozo trató entonces de secuestrar el balón para empezar a volver a familiarizarse con él, enemigo hasta entonces, pero nada pudo hacer ante un equipo que jugaba a más velocidad.

Pasado el ecuador del segundo tiempo, Giustozzi puso a Marcel de portero jugador para estar en superioridad pero, en la primer jugada, Joao robó el balón y disparó desde su campo para poner un 0-3 sonrojante en el marcador. No quedaba ya nada salvo recurrir a la heroica y casi se consigue en un final de infarto donde marcaron Álex y Paradynski dejando el duelo a un gol de ElPozo para pasar a semifinales y que no se produjo. Así, ElPozo dice adiós con total justicia a la liga a las primeras de cambio, siendo el quinto título -de los seis que iba a jugar a principios de temporada- que se escapa para una escuadra que tendrá en la Champions la última oportunidad para salvar una campaña que tiene pinta de desastre.