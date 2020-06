Consuelo Campoy regresa al STV Roldán con un contrato por dos temporadas

El STV Roldán está construyendo un equipo para volver a estar entre los mejores de la Primera División de fútbol sala femenino. El fichaje de la internacional Consuelo Campoy por dos temporadas ha abierto el capítulo de altas. Le seguirá próximamente la muleña Noelia Montoro, también campeona de Europa con la selección española. Pero el regreso de la jugadora de Molina de Segura es la primera piedra de la plantilla que está configurando una entidad que después de ser campeona de Liga y Europa, vivió un curso 2019-2020 discreto, marcado por la ausencia durante toda la competición de la capitana, Mayte Mateo, y la marcha el verano anterior de jugadoras importantes, como es el caso de Campoy, quien afronta su segunda etapa en el club de la pedanía de Torre Pacheco. Por tanto, en la misma plantilla se reunirán en la campaña 2020-2021 las tres murcianas que conquistaron con España en febrero de 2019 el primer Campeonato de Europa.

"Estoy muy contenta de volver a Roldán, que considero mi casa. Agradezco mucho a la directiva que haya vuelto a confiar en mí y a STV por contribuir a hacer más grande nuestro deporte", dijo la molinense en su acto de presentación, donde estuvo acompañada por Toñi González, la presidenta, y representantes de la firma patrocinadora. Hace un año decidió cambiar de aires -se marchó al UMA Alicante- para vivir "una experiencia nueva, como era salir de casa, pero me he dado cuenta de que donde me siento cómoda es en Roldán, donde afición, directiva y equipo es todo uno". El fichaje de la pívot internacional ha disparado la expectativas del club, aunque la jugadora matizó que "llevan muchos años haciendo las cosas bien. Se está trabajando para conseguir un equipo competitivo, pero siempre con pies de plomo, trabajo, constancia y sacrificio", recalcó.

Para la presidenta, Toñi González, el regreso de Consu supone "mucha alegría y esperanza. Consuelo es un referente y el resto de jugadoras se miran en ella", explicó, para confirmar posteriormente que también están en negociaciones con Noelia Montoro. "Queremos traer lo mejor y si es una jugadora de la Región, como es su caso, mejor. El proyecto es muy ilusionante porque mantenemos las buenas jugadoras jóvenes que teníamos y habrá alguna más que se incorpore".

Luciano Herrero, presidente del Comité de Fútbol Sala de la Región de Murcia, también estuvo en la presentación de la molinense y apuntó que "el Roldán va a tener un equipo muy equilibrado y el mejor reclamo es el regreso de Consu Campoy".

El STV Roldán tendrá al frente del equipo como entrenador a Juan Alcaraz 'Juanito', técnico que llega del UCAM ElPozo. En cuanto a la plantilla, después de renovar el pasado mes de diciembre a la capitana Mayte Mateo, también han formalizado su continuidad Almudena Pagán, las yeclanas Alba Gandía y Ángela Gorriz, la ciezana Andrea Marín, la murciana Mariángeles y la granadina Cristina Sánchez.