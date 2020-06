Antetokounmpo y Pau Gasol 'bendicen' el fichaje de Álex por el UCAM Murcia

El fichaje por el UCAM Murcia Club Baloncesto de Álex Antetokounmpo, hermano del MVP de la NBA Giannis Antetokoumnpo, ha generado un gran impacto en las redes sociales. Los mensajes que escribió la estrella de la NBA en sus cuentas oficiales en twitter e instagram, que siguen unos diez millones de personas en todo el mundo, provocaron infinidad de reacciones, una de ellas del propio Pau Gasol, quien aplaudió la decisión del jugador de venirse a Murcia con un contrato por tres temporadas. Pese a que no jugará en la primera plantilla, se trata del fichaje más mediático del verano junto al pívot Augusto César Lima. Este último ha tenido un gran impacto entre los aficionados, que han aplaudido de forma casi unánime su regreso, pero la incorporación de Álex, pese a ser un auténtico desconocido y no llegar para la primera plantilla, ha tenido ya una gran repercusión mundial.





Big move @alex_ante34 I'm so happy and proud of you. Now let's get it ?????@UCAMMurcia pic.twitter.com/yZzMucCbBu