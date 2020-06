Alejandro Altamirano Sandroni: "Lo normal es que todos los rivales piensen que nos van a pintar la cara"

Alejandro Altamirano Sandroni podrá entrenar hoy por primera vez con todo su equipo al completo. El próximo jueves el Yeclano conocerá el rival en la primera ronda de los play off que se disputarán del 18 al 26 de julio. El conjunto azulgrana es uno de los más modestos y se enfrentará en primera ronda a Ibiza, Cultural Leonesa o Barça B. En el Altiplano quieren seguir soñando, pero con los pies en el suelo.

Fiel como siempre a la filosofía con la que impregna hasta en el último estamento del club, el entrenador del Yeclano Deportivo, Alejandro Altamirano Sandroni, inicia este lunes las sesiones de entrenamiento por fin con todo el grupo. Su tarea está en cambiar el chip psicológico de ver este histórico play off de ascenso a Segunda A pasando de sentirlo como un premio a una temporada de ensueño a afrontarlo con la exigencia y competitividad necesaria para tratar de conseguir la proeza.

Tras tres semanas de entrenamientos, ¿cómo ve al equipo? ¿En comparativa con una pretemporada está mejor o peor?

Pese a lo difícil que ha sido con la división del grupo hasta en tres sesiones, el equipo está bien. Eso habla muy bien del trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico, porque el seguimiento durante este parón ha sido buenísimo y el esfuerzo de mi equipo técnico ha sido espectacular en cada una de las fases por las que hemos. La verdad es que no se puede comparar este proceso con una pretemporada porque ya habríamos hecho varios amistosos y simplemente ha sido una vuelta paulatina al trabajo. Faltan referencias, pero las sensaciones y, sobre todo, la actitud de los jugadores y del entorno es magnífica.

Hoy ya entrenan por fin en grupo. ¿Qué cuestiones van a introducir en el trabajo y en qué se centrarán?

Es una alegría poder empezar hoy a entrenar todos juntos, ya que una de nuestras bases de equipo es convivir y ser como una familia. A partir de ahí estos días el objetivo es hacerles ver que estamos ante una situación en la que es necesaria tapar todas nuestras carencias, en el nivel que vamos a jugar, estamos todavía a años luz y debemos de tener la humildad de reconocerlo para poder potenciar nuestras virtudes. Espero que estar juntos permita a los jugadores engancharse y competir entre ellos para luego competir bien cuando nos toque jugar.

El jueves es el sorteo. ¿Qué equipo prefiere?

Nosotros no podemos pararnos a pensar o desear un rival u otro, ya que los tres marean conociendo los medios y los presupuestos que tienen. Bien el Ibiza, la Cultural Leonesa o el Barça B son como auténticos yates de lujo frente a nuestro barquito velero, por eso debemos de tener humildad sabiendo que va a ser muy complicado todo. Lo importante es que lleguemos bien a ese partido, concienciarnos de que vamos a sufrir y saber que lo normal es que tengamos que estar como mínimo al 200% solo para estar enfrente de ellos a nivel competitivo. El Yeclano es un club que respeta al máximo y no existe ninguna preferencia.

El Yeclano tenía una versión de fútbol directo en Yecla, pero al ser la sede del play off en campos grandes, ¿se verá esa segunda versión de fuera de casa o se podrá emplear el juego casero?

El Yeclano es un equipo muy hecho a sí mismo que introduce ciertos matices en función a la diferencia de los partidos, bien sea en casa o fuera. Lo cierto es que ahora lo que debemos preparar son partidos con circunstancias completamente distintas a la liga, a los que llegaremos sin jugar previamente amistosos, donde habrá condiciones nuevas como el disponer de cinco cambios. Por lo tanto, mi tarea es tratar de equivocarme lo menos posible en mis decisiones, ver qué necesitamos en cada momento del partido y, sobre todo, nunca renunciar a lo que somos y a lo que nos ha traído hasta aquí sabiendo que debemos de dar mucho más de lo que hemos dado para llegar hasta este hecho histórico de disputar un play off a Segunda A.

¿Van a poder contar con Rashiti prolongándose la cesión más allá del 30 de junio?

Estamos esperando que el Deportivo Alavés conteste a nuestra solicitud de manera formal y creo que no va a haber problema para contar con él. Queremos tener todos nuestros jugadores disponibles y preparados al máximo.

Jugar el play off en la tercera semana de julio conlleva problemas de retraso de planificación del año siguiente y es más difícil que tenga ofertas para dirigir a otros equipos. ¿Eso puede ser un factor para su continuidad? ¿El club está trabajando en el año próximo?

Quienes me conocen saben que lo de menos en este momento es pensar en mi situación personal de cara a la próxima temporada. A mí lo que me preocupa es que el club siga creciendo y seguir dando pasos adelante para que este club, del que no solo soy simplemente el entrenador, sino que soy hincha, siga creciendo. Otras cuestiones no me influyen. Sé que el presidente y su directiva están también en esa línea, todo el club está volcado en esta extraordinaria situación en la que estamos y en ir solucionando cuestiones nuevas que nos surgen día a día. Lo demás vendrá, yo siempre tendré puertas abiertas y voy a escuchar siempre al Yeclano. Dicen que la competición liguera volvería probablemente a partir de octubre, por lo que hay tiempo de sobra para planificar. Nosotros ahora lo que debemos de hacer es seguir dando pasos hacia adelante, porque este año el equipo ha crecido a todos los niveles y aunque ese crecimiento para otros clubes es fácil, para el nuestro supone una gran diferencia y la consolidación del proyecto pasa por ahí.

Recientemente se cumplían 10 años del memorable primer ascenso con situaciones de auténtica irracionalidad. ¿Es ese el camino del sueño de ascender?

Nos hacemos viejos. Hace ya diez años de tal vez uno de los grandes puntos de inflexión del Yeclano Deportivo. Aquel equipo tenía una humildad muy clara, sembró la base en la que se sustenta ahora el club, y creo que nos pueden valer cosas de aquella identidad, pero estamos en un punto muchísimo más alto y debemos de tener mucho más de lo que tuvimos entonces porque los rivales de ahora y viendo dónde estamos, lo normal es que nos pinten la cara y que todos piensen que nos van a pintar la cara, por lo que debemos de tener humildad y no renunciar nunca a lo que es.