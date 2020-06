Julio Algar mete la directa

Los murcianistas ya cuentan con 17 futbolistas con contrato

A Julio Algar no le gustan las prisas de última hora. A diferencia de otros directores deportivos, que esperan hasta el final del mercado para engordar la lista de fichajes, el responsable del Real Murcia prefiere hacer los deberes a las primeras de cambio. Ya lo demostró el pasado curso, cuando a mitad de julio, los granas prácticamente tenían su equipo completo. Y no será diferente este verano. Aunque se espera que el regreso del campeonato liguero no sea hasta octubre, y pese a que dieciséis equipos tienen todavía pendiente competir en el play off de ascenso, el madrileño ya se ha puesto manos a la obra. En los últimos diez días, ya ha cerrado cuatro fichajes y tres renovaciones.



Los movimientos para la temporada 2020-2021 en Nueva Condomina comenzaban el pasado 8 de junio, cuando el Real Murcia anunciaba la continuidad de Edu Luna. A partir de ese instante, no hay día en el que no haya noticias en el cuadro murcianista. Ayer, los granas anunciaban la cuarta incorporación para el próximo curso. Antonio Navas es el elegido para ocupar la banda derecha, sin dueño después de que Álvaro Rodriguez haya decidido marcharse al Burgos.



El jugador almeriense de 25 años llega procedente del Sanluqueño, equipo en el que ha conseguido ganar experiencia en Segunda División B. En las 28 jornadas disputadas, solo se perdió un partido. En total ha jugado 2.355 minutos. Esta campaña ha sido su segunda en la división de bronce, y es que su primera experiencia llegó un año antes con el Almería B. En el filial rojiblanco participó en 35 encuentros (3.120 minutos). Después del descenso a Tercera, buscó una salida, confirmándose en el equipo gaditano.





FICHAJE @navas5



Repasa las primeras palabras del lateral almeriense tras convertirse en nuevo jugador grana



Nuestros fichajes



#HolaNavas — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) June 19, 2020

Peque, a la Balona

Ahora llega al Real Murcia donde tendrá que consagrarse en un conjunto puntero de la categoría, y es que desde el consejo de administración no dudan en defender que este curso se luchará por ascender.La defensa está siendo la línea que más atención está prestando Julio Algar en estos primeros días de mercado. Y es que la mayoría de movimientos tienen que ver con esa zona del campo.Por otro lado,, dos de las piezas importantes en la zaga junto a Armando Ortiz. Del pasado curso también tiene contrato en vigor el lateral izquierdo Iván Pérez.En el club murciano insisten en que se mantendrán la base de la plantilla. De momento,, a la espera de ver si finalmente se le abre la puerta de salida a algún futbolista con contrato en vigor, pero que no entre en los planes del técnico o que no se ajuste al presupuesto, como es el caso de Chumbi., aunque mantener al primero no va a ser sencillo.A los fichajes de Antonio Navas y de Miguel Muñoz. Por su parte, el delantero Alberto Toril ha decidido aceptar la oferta del club murcianista para seguir jugadando en Nueva Condomina. Los cuatro fichajes y las tres renovaciones se unen a Lejárraga, Tanis, Iván Pérez, Armando, Juanma, Víctor Meseguer, Alberto Rodríguez, Josema, Chumbi y Álex Melgar, que tienen contrato más allá del 30 de junio. Este último, que el pasado curso tenía ficha del filial, pasa automáticamente a formar parte de la primera plantilla.Otro jugador que el Real Murcia quería retener pero que no será posible es Álex Peque.El murciano se despedía de los aficionados en las redes sociales, indicando que ha sido la decisión más difícil que le ha tocado tomar.