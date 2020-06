Los aficionados del FC Cartagena no esperan para sacarse su abono

Los aficionados del FC Cartagena no han querido esperar para sacarse el abono para la próxima temporada. Pese a que se desconoce si habrá ascenso a Segunda División y si se podrá iniciar el siguiente curso con público en las gradas, los más fieles se dejaron de excusas y en el primer día de venta no dudaron en acudir para renovar su carné y beneficiarse de los precios que ha establecido el club albinegro hasta que dé comienzo el play off. Aquellos que decidan confirmar su apoyo al club, comprando su abono, pagarán el mismo precio que el pasado curso, independientemente de la categoría en la que se juegue. Esas tarifas se incrementarán después del play off.



Los empleados del club ya tuvieron trabajo en el día de ayer. Se iniciaba la campaña, y algunos aficionados no dudaron en acercarse al Cartagonova para renovar su carné de abono.





Carrasquilla: "Estamos muy motivados"

Por otro lado, los jugadores volvieron a entrenar sobre el césped del estadio albinegro. Tras la sesión de trabajo, Adalberto 'Coco' a Segunda División a mediados de julio y ha dejado claro que están «muy motivados porque sabemos lo que nos jugamos».«Las primeras semanas de trabajo tras el confinamiento han sido muy buenas cono sensaciones positivas y ya estamos volviendo a tener nuestro ritmo, que es lo más importante en esa fase en la que esperamos con ansias ese partido por el ascenso», declaró Carrasquilla.La clave estará en la mentalidad tras varios meses sin competir. Estamos a sólo 90 minutos del objetivo y el equipo que esté mentalmente fuerte y menos se equivoque será el que ascienda», comentó.Consultado por si se ve marcando el gol que dé el ascenso ha indicado lo siguiente: