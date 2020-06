Reverte: "No meternos en la Segunda B Pro la próxima temporada sería un fracaso"

El UCAM Murcia CF sigue sin entrenador para la próxima temporada. Considerada esa figura como la piedra angular del nuevo proyecto, desde la entidad no hay prisa para tomar esta decisión pese a que han empezado a sonar nombres para sustituir a Aitor Santana, quien finalizó el curso pasado y con quien no se ha llegado a un acuerdo de renovación. En cualquier caso, ayer, antes de la celebración de una reunión de la junta directiva, Pedro Reverte afirmó en un encuentro con los medios de comunicación dejó claro que la próxima campaña «es vital para todos los clubes, porque el equipo que no se meta en la Segunda B Pro, se va a quedar prácticamente en Tercera. Llevamos de hacer dos temporadas regulares y nos jugamos dos ascensos en uno. Si el UCAM no se mete la próxima temporada en la liga Pro, podemos considerarlo como un fracaso», declaró el lorquino.

Reverte confirmó que la continuidad de varios jugadores quedará en el aire hasta la elección del técnico, aunque hay otros que no esperará a la opinión del nuevo inquilino del banquillo, que son Rafa de Vicente y Vicente Romero. La continuidad del mediocentro está avanzada: «La predisposición es muy buena y en un plazo no muy largo lo vamos a tener cerrado. Él quiere estar aquí y nosotros queremos que siga con nosotros, pero está siendo difícil porque ha hecho una temporada muy buena y nos está costando retenerlo», afirmó Reverte, quien puntualizó sobre Romero que «el futbolista pertenece a la Cultura Leonesa, que tiene un play off por delante. Tenemos que esperar a ver si sigue contando con el futbolista o no. Nosotros queremos que siga», dejó claro el director deportivo.

Del técnico, por su parte, señaló que «en los últimos días nos hemos reunido con dos entrenadores», descartando que uno de ellos fuera José María Salmerón, que en la actualidad tiene contrato con el Burgos. «El entrenador se va a demorar un poco», advirtió, para admitir también que existe interés por el meta Biel Ribas, aunque es una operación complicada porque el jugador quiere seguir en Segunda.