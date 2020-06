El FC Cartagena invita a arriesgar

El FC Cartagena, necesitado como todos los clubes de Segunda División B en esta época del año de generar ingresos, no ha esperado a saber en qué categoría jugará la próxima temporada el equipo para lanzar una campaña de abonados marcada por el riesgo. El club invita a 'mojarse' a sus abonados, a los que propone un carné con la misma tarifa independientemente de la división en la que milite a cambio de un sustancial ahorro para los seguidores que se den de alta ahora. Con el lema '#Renueva normalidad', el club propone dos tarifas, una para antes del play off y otra para después, donde la segunda experimenta un incremento de un 60% en el supuesto de estar los albinegros en la Liga Smartbank. En la primera ronda sí que hace distinción entre renovaciones y nuevas altas, mientras que en la segunda elimina la misma, estableciendo el mismo precio para todos, aunque reserva el asiento hasta el 7 de agosto para las renovaciones.

Los seguidores que compren ya su carné tendrán un descuento especial sobre la tarifa del verano pasado que está en torno al 25% como compensación por los partidos no disfrutados durante la campaña deportiva que aún no ha concluido. «Hemos hecho un abono más económico que el año pasado teniendo en cuenta la compensación por esos partidos que no se pudieron ver y también adaptándonos a las circunstancias especiales porque hay dificultades para todos», precisó ayer el presidente, Paco Belmonte, en un vídeo difundido por el club.

Los precios antes de la celebración del play off varían en cada zona del estadio según la categoría del carné, que puede ser oro –se creó el curso pasado pero no continuará–, renovación o nueva alta.

En tribuna alta, el abonado general deberá pagar 130 euros, 120 el oro 160 el nuevo; en tribuna baja, 105, 97 y 130, respectivamente; en lateral alto, 90, 82 y 110; en fondo alto, 75, 67 y 90; y en lateral bajo, 60, 52 y 70. Después del play off, los precios subirán sea cual sea la categoría donde milite el equipo. El general en tribuna alta costará 160 para las renovaciones y 350 euros para las nuevas altas; en tribuna baja, 130 y 275; en lateral alto, 110 y 250; en fondo alto, 90 y 225; y en lateral bajo, 70 y 225. También hay precios más reducidos para los niños, entre los 6 y 14 años, donde apenas hay variación entre las renovaciones y los nuevos, ya que las cantidades están en 80 euros en tribuna alta para los que continúen y 100 para los nuevos.

En el supuesto de que el equipo ascienda a Segunda y el seguidor adquiera el carné tras el play off, los precios subirán considerablemente, ya que en tribuna alta costará 350 euros, en la baja 275, en lateral alto 250, y en los fondos, tanto alto como bajo, 225.

El club también anuncia entre las condiciones del carné que habrá una jornada económica en caso de jugar en Segunda B y que serán dos en el supuesto de estar en Segunda.

La entidad también tendrá en cuenta la antigüedad del abonado para establecer la prioridad para la entrada al estadio de los espectadores, aunque en su nota de prensa afirma que «se prevé que se podrá acceder con normalidad».

De igual modo, se anuncian una serie de iniciativas para el supuesto de que por la pandemia del coronavirus un aficionado no pueda acudir a un partido –«causas ajenas al club», especifica la nota–, como un descuento acumulable de un 5% en la ropa oficial Adidas por cada encuentro hasta un máximo de un 20% por toda la liga.

El club también anunció que se mantiene la Grada de Animación, que tendrá un máximo de 506 plazas que serán en exclusiva para los peñistas y que se gestionará desde la Federación de Peñas.

La venta de abonos será presencial en el estadio Cartagonova, de lunes a viernes, a 10.00 a 14.00 horas, y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00, y también online en la web.

El carné incluye los partidos de ligar regular 2020-2021, quedando excluidos los correspondientes a las eliminatorias de ascenso y la Copa del Rey, además de establecer una jornada económica en Segunda B y dos jornadas en Segunda.

A partir del lunes 10 de agosto, una vez finalizado el límite de renovación, los abonados que hayan retirado su carné y deseen cambiar de localidad dispondrán de los asientos liberados.