El administrador del Lorca CF impide al Deportiva entrenar en césped natural

Un nuevo episodio surrealista se ha presentado estos días en el fútbol lorquino. El Lorca FC finalizó en sexta posición del grupo XIII de Tercera División, por lo que su temporada tocó fin y está trabajando de cara a la próxima. Mientras, el Lorca Deportiva acabó líder y se prepara para intentar dar el salto a la Segunda B. Este club solicitó al Ayuntamiento poder ejercitarse en los campos Mundial-82 y Mundialito, ambos de césped artificial. Una vez que se confirmó que el escenario de los play off para el ascenso será Pinatar Arena, cuya superficie es de césped natural, el presidente del Lorca Deportiva, Hugo Issa, se ha puesto en contacto con su homónimo en el Lorca FC, Roberto Torres, para que le ceda al campo de entrenamiento José Miñarro, de césped natural.

La citada instalación es propiedad del Ayuntamiento, pero hace cinco años,cuando el FC militaba en el fútbol profesional, se firmó un convenio por un periodo de cinco años que reflejaba que el Lorca FC tenía la exclusividad del terreno de juego así como del estadio Artés Carrasco, ya que en la época de Xu Genbao, la citada entidad pagó las obras de las mejoras de ambas.

Hace unos meses, el Lorca FC fue intervenido de forma voluntaria. Está en un proceso concursal y su Administrador es Jorge Pereperez Ventura. Entre los activos presentados por el Lorca FC figura el convenio de cinco años de las mencionadas instalaciones. El próximo será el cuarto.

Hugo Issa ha comentado que «he hablado con Roberto Torres para que nos ceda el campo José Miñarro para poder entrenar, pero éste, tras consultar con el Administrador Concursal, me ha dicho que es imposible. Estaría dispuesto y así se lo he dicho a correr nosotros con los gastos de mantenimiento de la instalación durante esos días, pero ni así ha accedido. Respeto a todo el mundo, pero no entiendo nada. Desde el Ayuntamiento me dicen que no pueden hacer nada».

Por su parte, Roberto Torres ha comentado que «estamos en un proceso concursal, nosotros no podemos tomar decisiones al respecto. Me llamó Hugo Issa, lo consulté con el Administrador y me dijo que no podía ser».

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha puesto el convenio en manos de letrados expertos en auditorías y procesos concursales, pero a día de hoy no tienen potestad para decidir pese a ser instalaciones municipales.