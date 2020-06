Otra vez a 90 minutos del sueño

31 días. 31 días o lo que es lo mismo, casi un mes. Concretamente un mes y un día es lo que queda para que eche a andar la fase de ascenso de Segunda B a la categoría de plata en el que tanto Cartagena como Yeclano Deportivo tratarán de poner los pies en el fútbol profesional. Un objetivo para el que unos estaban preparados y tenían esa meta –desde hace varias temporadas–, mientras que para otros se vislumbraba como un sueño prácticamente inalcanzable en el corto plazo y que ahora tienen a solo tres partidos.

El primero de ellos, el que tras varios intentos tiene puesta sobre sí una losa que heca que el ascenso sea ya prácticamente una obligación es el FC Cartagena. Los albinegros tienen ante sí una nueva oportunidad para tratar de salir del pozo de la Segunda B y dar un salto deportivo, institucional y en el resto de niveles posibles para seguir haciendo crecer un proyecto que necesita –y podríamos decir que merece– beber de las aguas de la liga Smart Bank. Ahora está otra vez a solo un encuentro.

Así reza, de hecho, el lema que ha adoptado durante estas últimas semanas el club (A 90 Minutos del Sueño) y que mantiene tanto a la plantilla como al cuerpo técnico centrados en un único objetivo. Y no es para menos. Y es que el Cartagena se encuentra frente a una de esas situaciones que, bien sabe en sus propias carnes, es mejor no desaprovechar porque puede pasar mucho tiempo para que se vuelva a repetir. Y es que no hace falta apenas explicar que aunque en los últimos años el equipo se ha acostumbrado a verse inmerso en fases decisivas de ascenso (esta es la cuarta temporada consecutiva en la que lo consigue), no es ni mucho menos igual salir al campo sabiendo que en algo menos de dos horas puedes estar en una categoría superior. De hecho, en la historia reciente del club albinegro han sido solo tres veces las que esto ha sucedido y solo dos con el actual formato de eliminatorias que dejó atrás a las liguillas. La única que se produjo con este último modelo es una de las tardes negras del fútbol cartagenero. El famoso 'Codobazo' es un ejemplo perfecto para reflejar la importancia del reto que tiene por delante. Tras ese nefasto episodio en el que se podría haber celebrado un ascenso en el Cartagonova, tardó seis temporadas en repetir play off y nueve en volverse a encontrar en una situación similar para subir. Eso sí, ya con el actual formato.

Fue en la temporada 2008-2009 cuando el Cartagena volvió a saltar al terreno de jugo estando a solo 90 minutos de ascender a Segunda. Por aquel entonces, los dirigidos por Paco Jémez habían sido campeones de grupo y se veían las caras frente al Alcoyano. Tras vencer por 2-1 en la ida (obra de Héctor Yuste, Samuel y un Fernando Martín que a la postre sería protagonista), se plantaba en El Collao sabiendo que le valía con no perder el encuentro. El gol de Mena adelantaba a los vestidos aquel día de verde, pero los locales le daban la vuelta para mandar el encuentro a la prórroga. Algo que solo el error de Fernando Martín, el robo y la carrera de Carlos Carmona y el remate de Juan Pablo pudieron evitar, catapultando a los albinegros de forma directa al fútbol profesional.

Hubo que esperar después otras nueve campañas para que se volviera a repetir la situación. Otra vez como campeón y otra vez con un resultado favorable de 2-1 cosechado en la ida en el Cartagonova, el Cartagena tuvo hace dos temporadas una nueva oportunidad para lograrlo. En esta ocasión era el Rayo Majadahonda el que estaba enfrente, pero el desenlace fue bien distinto. Con varias ocasiones claras de gol a lo largo del encuentro y sin haber lanzado los locales entre los tres palos, fue el Cartagena quien volvió a cavar su propia tumba. El saque de banda y el toque de Míchel Zabaco en una mañana que va a costar mucho olvidar. Después de esto, solo hubo que esperar un mes para volver a tener el ascenso a noventa minutos. Tras superar la eliminatoria ante el Celta B, el destino ponía al Extremadura como último escollo. Pero la moneda iba a salir de nuevo con la cruz hacia arriba. Un solitario tanto en la ida y un 'nadar para morir ahogado en la orilla' fue el desenlace para la última vez que el Cartagena se vio 'A 90 Minutos del Sueño'.