El Murcia retiene a Alberto Toril pero pierde a Javi Motos

Tanto la primera plantilla como el filial del Real Murcia están en movimiento, tanto para entradas como para salidas. El club anunció ayer dos novedades, una de ellas esperada, la renovación del delantero Alberto Toril para la plantilla que volverá a dirigir Adrián Hernández; y la otra, inesperada, ya el entrenador del filial, el murciano Javi Motos, anunció su adiós tras dos campañas al frente de un equipo que en los últimos tiempos ha 'promocionado' a varios de sus jóvenes integrantes.

Después de la renovación del defensa central Edu Luna y las incorporaciones de Júnior Martínez y Miguel Muñoz, ayer le llegó el turno a Alberto Toril Domingo, que el pasado 1 de enero cumplió 23 años de edad. El futbolista llegó el pasado verano hasta el club grana procedente del Almería B, donde solo había marcado 4 goles en 32 partidos y un total de 1.990 minutos. Sin embargo, con la elástica grana, después de un inicio de campeonato donde le costó entrar en las alineaciones, disputó 13 partidos como titular, en los que acumuló 5 goles –sumó dos más en Copa Federación– en 1.102 minutos. El jugador, que suma ya 98 encuentros en Segunda B, era uno de los objetivos de la secretaría técnica, que también quiere que continúen Dorrio, con importantes ofertas de otros clubes que han complicado mucho su ampliación de contrato, y el veterano defensa central de Puerto Lumbreras Antonio López. Por contra, ya se conoce que Álvaro Rodríguez, Manolo, Iñaki Quereda, Marcos Legaz y Julio Algar no seguirán en el equipo, el primero de ellos por decisión propia, ya que ha rechazado la oferta económica que tenía después de cuajar una buena temporada.

Quien tampoco continuará, en este caso en el banquillo del filial, es Javi Motos. El entrenador de Puente Tocinos anunció ayer que rechazaba la oferta de renovación que le lanzó la entidad hace un mes, aproximadamente. «Ha sido por una cuestión deportiva», afirmó ayer a esta Redacción el técnico que dirigió una temporada al juvenil de División de Honor y dos al conjunto de Tercera, brillando especialmente en la última, ya que logró que una plantilla que a priori no partía como las mejores del grupo, acabó en puestos de play off –cuarto puesto–, aunque no podrá disputar los mismos por su condición de filial. «Mi primera opción siempre ha sido el Murcia porque soy murcianista y es un club al que le debo gran parte de lo que puedo ser a día de hoy, pero siento que ha llegado el momento de salir y de buscar nuevos retos», explicó el preparador de 31 años de edad.

Motos, que llegó a dirigir de forma interina a la primera plantilla en la liga 2018-2019, ha vivido tres años intensos: «El otro día hacía repaso y he tenido seis directores deportivos diferentes en tres temporadas, algo que ha desarrollado cierta versatilidad en mí como entrenador aunque llegara a ser molesto por la inestabilidad. En ese sentido, he hecho un master beneficioso de cara al futuro. El Murcia me ha aportado capacidad para poder sobreponerme a las situaciones nuevas», dice un técnico que ha ayudado a jóvenes valores de la cantera a llegar hasta el primer equipo y seguir creciendo. Ahora quiere «elegir bien» su próximo proyecto, ya sea en Tercera o en Segunda B, y considera que «salir de la zona de confort es necesario para seguir avanzando en mi carrera», terminó diciendo el entrenador.