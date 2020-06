Álvaro Rodríguez no continuará en el Real Murcia

El Real Murcia sigue con la planificación de la plantilla para la temporada 2020-2021. Después de anunciar dos fichajes, el club grana ha emitido un comunicado en el que aparecen los nombres de los jugadores que no continuarán vistiendo la elástica murcianista. Álvaro Rodríguez, Manolo, Iñaki Quereda, Marcos Legaz y Julio Algar dejarán de pertenecer al club el próximo 30 de junio.

El nombre que más llama la atención de esta lista es el de Álvaro Rodríguez. El lateral murcianista, imprescindible en esta pasada campaña para Adrián Hernández, tenía una oferta de renovación sobre la mesa, pero definitivamente no continuará ligado al club grana. Con otras propuestas encima de la mesa, el jugador ha rechazado lo que le ofrecían económicamente los murcianistas, por lo que el Real Murcia pierde a uno de esos futbolistas que consideraba fundamentales.

En esta lista no aparecen los nombres de Alberto Toril, Dorrio y Antonio López, otros jugadores que acaban contrato el 30 de junio. Las negociaciones, por lo tanto, siguen abiertas. El que más complicado tiene seguir es Dorrio. La oferta económica de los granas está muy por debajo de otras propuestas que tiene el futbolista, y es que su buena temporada en el Real Murcia ha llamado la atención de distintos clubes de Segunda B.

Los que no continuarán al no entrar en los planes de Adrián Hernández son los defensas Julio Algar e Iñaki Quereda, el centrocampista Manolo y el atacante Marcos Legaz. El central pone fin a un año en el que, además de no tener oportunidades sobre el terreno de juego, ha sido señalado por los aficionados por ser el hijo del director deportivo. El lateral izquierdo, que ascendía el pasado mes de enero del filial, no ha sido capaz de convencer a los técnicos. Algo parecido le ha pasado a un Marcos Legaz que hace un año tenía la oportunidad de subir a la primera plantilla, pero que ahora deberá abandonar el club. Por último, Manolo también cierra su etapa grana después de un año en el que fue perdiendo protagonismo muy pronto.

La lista de primeras bajas lleva después de que el Real Murcia haya anunciado los primeros fichajes del curso. La pasada semana se confirmaba la contratación de Júnior Martínez, jugador que llega procedente del Internacional de Madrid. El domingo el Real Murcia daba a conocer a su segundo refuerzo. Se trata del defensa Miguel Muñoz, que desde enero jugaba en el Sanse.