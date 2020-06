Armados a pesar de las bajas

El Fútbol Club Cartagena tiene en las próximas semanas uno de los retos más importantes a los que se puede enfrentar un futbolista. De hecho, es el mayor objetivo al que puede hacer frente un jugador de la categoría de bronce del fútbol español. La fase de ascenso a Segunda División se presenta en el horizonte de los albinegros como la oportunidad de dejar atrás la Segunda B y, por tanto, alcanzar el tan ansiado fútbol profesional. Un reto en el que quieren estar presentes, luchando codo con codo, todos y cada uno de los hombres que componen la plantilla del Cartagena.

Sin embargo, a poco más de un mes de que esa fase de ascenso se ponga en marcha –y que en el mejor de los casos puede ser tan breve como exitosa para los jugadores de Borja Jiménez– son algunos los futbolistas que ya saben que no podrán estar sobre el terreno de juego tratando de poner al equipo donde se lleva luchando tanto tiempo desde la entidad albinegra y en la que sería la vuelta a la segunda categoría del fútbol nacional después del descenso al peldaño de bronce que se consumó hace ya ocho años. Uno de esos jugadores es Sergio Ayala. El central catalán será intervenido el próximo 2 de julio de una rotura parcial de los tendones peroneos del tobillo derecho y se perderá con total seguridad el play off, tratando de poner fin a las molestias que lleva arrastrando desde el último tramo de la pasada campaña. Fueron esos dolores los que le impidieron realizar la pretemporada con normalidad y que le ha tenido también renqueante y lejos del nivel que mostró en la 2018-2019, donde fue uno de los jugadores más regulares de la plantilla y en la que estuvo entre los futbolistas con más partidos y minutos disputados. Un total de 39 partidos entre liga, Copa del Rey y la fase de ascenso que le convirtieron en uno de los hombres referencia de la zaga. Este año, en cambio, las llegadas de Andújar y Carlos David, sumadas a las mencionadas molestias en el tobillo, le han impedido mostrarse igual de imponente y contundente. Aunque un buen tramo de la liga no se ha disputado, Ayala solo llevaba disputado 14 partidos. 14 encuentros que no van a poder ser aumentados con la operación.

Supone, de esta forma, una baja importante de cara al play off que se disputa en Andalucía. Pero no es la única. Y es que también está prácticamente descartada la presencia de Markel Etxeberria. El lateral vasco se lesionó del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el mes de octubre cuando apenas había tenido oportunidad de tener continuidad en el equipo. Su lesión es precisamente la que más quebraderos de cabeza ha traído al cuerpo técnico –primero de Munúa y después de Borja–.

Se podría pensar, por tanto, que el técnico abulense podría llegar a tener dificultades para armar la zaga en el play off, pero ha sido la lesión de Etxeberria la que ha demostrado a lo largo de la temporada que el entrenador albinegro cuenta con las piezas suficientes para buscar soluciones en caso de que sea necesario. Con una defensa que –según se fue viendo en las alineaciones antes del confinamiento– podría estar formada por Diegui, Andújar, Carlos David y Forniés, quedaría Álex Martín como único recambio en la zaga. Pero el canario ha demostrado que puede ser útil tanto en el centro de la defensa como en el lateral derecho, donde ha tenido que actuar la mayoría de ocasiones que ha tenido que saltar al terreno de juego. Además, Borja Jiménez tiene también en la recámara a futbolistas que, modificando su posición, también podrían estar en la defensa. Son los casos del uruguayo Uri y de Manu Viana. El primero de ellos ha disputado minutos tanto en el lateral derecho como en el centro de la defensa, mientras que el valenciano fue el elegido por el entrenador en sus primeros encuentros al frente del banquillo en el lateral izquierdo, semanas en las que Forniés estaba tocado. De esta forma parece que, a pesar de las bajas, el Cartagena podría llegar bien armado al play off en defensa y con todas las garantías para afrontar el partido más esperado del año.