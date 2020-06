Málaga, Marbella y Algeciras, sedes confirmadas para el play off



Después de varias semanas de rumores, la Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado para informar de las sedes que acogerán la fase de ascenso a Segunda División. Tres ciudades andaluzas han sido las seleccionadas finalmente para convertirse en el centro de atención de un play off en el que participarán dieciséis equipos, entre ellos el FC Cartagena y el Yeclano.



Tal y como informaba ayer este diario, finalmente ha ganado la opción planteada por Málaga. Málaga y Marbella son las seleccionadas por el organismo presidido por Luis Rubiales después de que la Región de Murcia se quedase fuera por las pretensiones económicas de Pinatar Arena. El estadio Nuevo Mirador de Algeciras también acogerá encuentros de una cita que se disputará del 18 al 26 de julio.



El centro neurálgico de la competición estará en Marbella. La ciudad de la Costa del Sol acogerá a los equipos, que quedarán concentrados durante la cita, según informa la RFEF. Los partidos por su parte se irán repartiendo entre distintas instalaciones. La Rosaleda, campo en el que juega el Málaga sus partidos, será el estadio con mayor caché. Los otros estadios son el Ciudad de Málaga, el Municipal de Marbella, el Centro Deportivo Marbella Fútbol Center y el mencionado Nuevo Mirador. Los encuentros serán disputados el día 18 de julio, 19 de julio, 23 de julio y el 26 de julio, fecha de la final.





En el comunicado emitido por la Federación Española de Fútbol también se informa que los equipos clasificados, entre ellosSin dar una fecha determinada, aunque lo normal es que tenga lugar ese mismo jueves, la cita en la que quedarán confirmados los emparejamientos tendrán lugar en Marbella.por la crisis sanitaria del coronavirus. El sorteo es ya el último paso que queda por dar antes de que el balón comience a rodar a partir del 18 de julio. Deberán los equipos seguir con sus entrenamientos sin conocer todavía cuál será su primer rival. Lo que ya sí pueden dar por seguro es que el play off exprés se jugará en Andalucía. Marbella será la ciudad en la que queden concentrados durante el tiempo que tengan que jugar. Málaga y Algeciras acogerán algunos de los partidos. La candidatura de Málaga sale ganadora después de que la Federación renunciase a organizar esta competición en la Región de Murcia.Durante varias semanas se dio como favorita a nuestra Comunidad. De hecho, los técnicos federativos dieron el visto bueno a las instalaciones de La Condomina y el Artés Carrasco. Cuando parecía que Murcia sería la gran protagonista de un play off exprés que se jugará a partido único y que tiene dos equipos murcianos, la fase de ascenso voló a Andalucía, y todo por las pretensiones económicas de Pinatar Arena, que iba a convertirse en el centro neurálgico. El cambio de planes ha perjudicado a Yeclano y FC Cartagena que ya se veían jugándose esta importante batalla en 'casa'.Los 16 clubes clasificados para esta fase de ascenso son Atlético Baleares, Ibiza, Atlético de Madrid B y Peña Deportiva del Grupo 1; Logroñés, Cultural Leonesa, Athletic B y Real Valladolid Promesas del Grupo 2; Castellón, Barcelona B, Sabadell y Cornellá del Grupo 3; y, Marbella, Badajoz ydel Grupo 4.Ante un rival que será el Logroñés, el Castellón o el Atlético Baleares, los albinegros podrán ascender al fútbol profesional en 90 minutos. Si no hacen los deberes, tendrán una segunda oportunidad.Por su parte,Sus rivales en el primer partido serán el Barcelona B, el Ibiza o la Cultural Leonesa.