Gasol: "Es atractivo acabar en los Lakers o el Barça, pero hay que ver las opciones reales"

El jugador español de baloncesto Pau Gasol admitió que sería "atractivo terminar en los Lakers" y también en el Barça porque "tendría mucho sentido", pero afirmó que "hay que ver las opciones reales" a la hora de decidir, un momento que se marca para los meses de octubre y noviembre.

"Me encuentro bastante bien, tengo buenas sensaciones, pero todavía sigo esperando unas pruebas que confirmen que el pie está bien. La pandemia ha ralentizado el proceso, pero esto no es del todo negativo. Estoy más tranquilo para recuperarme. Veremos lo que ocurre, iremos paso a paso y con la intención de seguir avanzando. Mi primera idea es recuperarme y no pensar en situaciones específicas", apuntó en la presentación de la 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander'.

"Cuando esté totalmente recuperado veremos cuál es la mejor situación. Es atractivo terminar en los Lakers o el Barça, pero hay que ver las posibilidades reales. Ver qué sería mejor para las circunstancias de ese momento. Tengo la mente abierta y quiero valorarlo de forma objetiva", manifestó sobre su futuro. "Veremos cuando llegue octubre o noviembre y sea el momento de tomar una decisión. Si el hueso se cura y responde, ya sea en la NBA o en Europa, quiero volver", indicó.

En este sentido, el de Sant Boi admitió que Barcelona es el lugar "que más sentido" tiene a nivel personal, por su familia y por haber comenzado su carrera en el club culé.

En relación al formato que decidirá el título esta temporada en la NBA, Gasol dijo que será "raro". "Todos tenemos el deseo de retomar las competiciones y existe a nivel social, por eso han intentado acotar todos los riesgos posibles. El objetivo es que se tome esa cierta normalidad y desde casa podamos disfrutar de los deporte. Es normal que haya habido incertidumbre e incluso estar en contra de volver, pero en la NBA ha habido una votación y se ha preguntado a los jugadores y propietarios".

"La mayoría ha dicho que sí, quiere jugar, a partir de ahí se ha buscado la fórmula, que empezará el 31 de julio en Orlando, y creo que es positiva. "También es verdad que los jugadores que lleguen más lejos estarán tres meses encerrados en el hotel. Haciendo test cada día o dos días y esperemos que no haya contagios. Seguro que es un ejemplo más de reinvención ententiendo que hay ciertas inseguridaes. Confiemos en que todo salga bien", agregó.

En relación a los Juegos Olímpicos, Gasol espera que la próxima temporada de la NBA no coincida en el tiempo con la cita de Tokio. "Todavía me cogen un poco lejos los Juegos, sobre todo por esta situación, que nos recuerda más que nunca que debemos centrarnos en el presente. Lo que me gustaría es llegar a darme la oportunidad de participar. Era mi intención este año. Ahora gano un poco de tiempo, pero es verdad que el tiempo pasa para todos", aseveró.

"Espero que no haya conflicto de fechas porque -por supuesto- me encantaría estar luchando por un nuevo anillo, pero eso no lo vamos a saber. Espero que la NBA busque un formato que no afecte a los JJOO y no comprometa a ningún jugador", afirmó el doble campeón de la NBA.

Por último, Gasol cree que el futuro del baloncesto español será "positivo" porque ha habido generaciones previas que "han marcado el camino dejando el listón bien alto, por suerte", y destacó el esfuerzo y la solidaridad de todos los que han ayudado a combatir el coronavirus a través de la iniciativa que impulsó con Rafa Nadal, "Nuestra mejor victoria", que ya ha recaudado "más de 15 millones de euros". "Es importante que estemos unidos", finalizó.