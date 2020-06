FC Cartagena y Yeclano afrontan la nueva normalidad

El FC Cartagena y el Yeclano Deportivo entran en una nueva normalidad. La fase 3 ya está aquí con novedades para los dos clubes de la Región que disputarán el play off exprés a Segunda División. Después de dos semanas en los que han podido realizar trabajo en grupos reducidos, los entrenadores de ambos conjuntos ya pueden celebrar en grupos de hasta veinte deportistas. «Se podrán realizar entrenamientos de tipo medio, consistentes en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico, técnico y táctico, en pequeños grupos de varios deportistas hasta un máximo de 20 deportistas», dice el BOE, que especifica también que «podrá asistir a las sesiones de entrenamiento el personal técnico necesario para el desarrollo de las mismas, cumpliendo siempre las medidas generales de prevención e higiene frente al Covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Podrán realizarse reuniones técnicas de trabajo (visionado de vídeos o charlas técnicas de revisión, etc?) con un máximo de veinte participantes, siempre que sea posible guardar la distancia de seguridad de dos metros adoptando además las medidas de protección necesarias (mascarillas y desinfección). No podrá participar personal auxiliar o utilleros», dice.

El FC Cartagena lleva ya dos semanas de trabajo, mientras que el Yeclano Deportivo solo ha completado una. En cualquier caso, queda todavía mucho tiempo para esa fecha del 18 o 19 de julio, cuando se disputará el primer partido de este play off, que para los albinegros será decisivo.