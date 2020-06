Araujo: "La incertidumbre no te deja prepararte lo mejor posible"

Quim Araujo, jugador del Fútbol Club Cartagena, ha asegurado que hay "demasiada incertidumbre" en relación a la fase exprés de ascenso a Segunda División, pues todavía no se conoce ni la sede ni el rival, ha afirmado que eso "no te deja preparar de la mejor manera posible esta fase en la que nos jugamos la vida" y ha remarcado que "lo más importante es adaptarse a lo que hay y ser fuertes mentalmente".



Joaquim Araujo, centrocampista barcelonés de 32 años que cumple su primera campaña en el Cartagena, al que llegó el pasado verano procedente del Córdoba, es el integrante de la plantilla blanquinegra que ha hablado públicamente este lunes en el inicio de una nueva semana de preparación en el estadio Cartagonova.





???"Es difícil preparar un playoff con tanta incertidumbre pero tenemos que estar fuertes mentalmente. Sabemos que nos jugamos la vida" #A90MinutosDelSueño pic.twitter.com/UNBRtMu1nU — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) June 8, 2020

"Lo que más echábamos de menos era el campo y el balón, sentirnos futbolistas, y es cierto que al principio, cuando volvimos a entrenar, nos costaba y nos sentíamos torpes, pero", ha comenzado diciendo el catalán, uno de los jugadores con más calidad del equipo que entrena Borja Jiménez.Se pensaba que este lunes se celebraría el sorteo de la fase de ascenso a Segunda y también que la misma tendría lugar en la Región de Murcia, algo que finalmente parece que no sucederá . De hecho,"No es bueno tener tanta incertidumbre en torno a una promoción en la que nos jugamos la vida. Hay demasiada incertidumbre, pues no conocemos la sede ni el rival y esto no te permite prepararlo de la mejor manera posible, aunque lo más importante es adaptarse a lo que hay y ser fuertes mentalmente", ha declarado.El adversario del Cartagena, campeón del grupo IV de Segunda B, saldrá de la terna que forman elAquí no hay favoritos y todos los rivales son complicados porque tienen grandes plantillas y, además, no hay referencias cercanas después de cuatro meses sin competir", ha indicado Araujo, quien también se ha referido a qué hay que hacer para alcanzar el objetivo.Hace falta fe para darlo todo en el campo sabiendo que serán detalles lo que marcará lo que ocurra en 90 minutos", ha apostillado.