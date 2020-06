El play off 'vuela' por la falta de acuerdo económico entre la Federación y Pinatar Arena

La Región de Murcia no será finalmente sede del play off de ascenso exprés que disputarán el Fútbol Club Cartagena y el Yeclano Deportivo. La falta de acuerdo económico con Pinatar Arena, según informó ayer iusport.com y confirmó esta Redacción, es el motivo. La instalación de San Pedro del Pinatar iba a ser el centro neurálgico de la competición, pero la Federación Española no alcanzó un acuerdo económico con el complejo que dirige el excapitán albinegro Mariano Sánchez. Después de visitar eta misma semana emisarios de la RFEF otras instalaciones que iban a ser complementarias, como el Artés Carrasco, de Lorca, y estadio La Condomina, en Murcia, ya que el sábado 17 y el domingo 18 se deberán jugar dos partidos de forma simultánea, el acuerdo se ha roto. También se inspeccionó el Cartagonova, pero ahora la sede está en el aire, apuntando todo a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en Madrid, que para las fechas previstas de esta fase, del sábado 18 al 26 de julio, ya estará fuera de las fases de desescalada. De hecho, Madrid entra ya esta próxima semana en la fase 2, y para principios de julio ya habrá completado todas.

Según iusport.com, que también informó hace una semana que la Federación ya había decidido que se celebrara en la Región de Murcia, la ruptura del acuerdo se ha debido a que la Federación quiere unos play off de bajo coste y no tiene intención de hacerse cargo del mantenimiento de los campos ni de las mejores que hay que acometer en diversas instalaciones, todas ellas de gestión municipal. Además, la estancia de los clubes correría a cargo de cada uno de ellos.

El sorteo del play off, de momento, no tiene fecha. Todos los clubes se han inscrito ya, como era preceptivo, pero de momento no hay un día fijado por parte de la Federación Española para decidir los emparejamientos.

El FC Cartagena se enfrentará en una eliminatoria que se celebrará los días 18 o 19 julio a uno de los tres campeones del resto de grupos, que son Atlético Baleares, CD Castellón y Logroñés. En caso de vencer en una eliminatoria que se disputará a partido único y a puerta cerrada, ya estará en Segunda División. En caso de caer derrotado, continuará jugando, pero para subir tendrá que ganar otras dos rondas.

El Yeclano Deportivo, por su parte, se enfrentará en primera ronda a uno de los segundos clasificados del resto de grupos, que son UD Ibiza, Cultural Leonesa y Barcelona B. Al igual que el FC Cartagena, se disputará a partido único en partidos donde se podrán realizar hasta cinco cambios. Los azulgranas tendrán que vencer para seguir adelante, ya que de lo contrario ya estarán eliminados.