Tornel: "Si entran tres millones de euros el martes, el miércoles dimite todo el consejo"

El consejo de administración del Real Murcia, presidido por Francisco Tornel, ha ofrecido una rueda de prensa en el estadio Nueva Condomina donde ha emitido un comunicado que ha girado en torno a la llegada de un grupo inversor al club. "Se han puesto en contacto diez grupos inversores y en los últimos días se han recibido tres cartas de intenciones, una de ellas sin firmar", para desvelar posteriormente que se trata de un grupo inversor de Barcelona, otro correspondiente a una empresa radicada en Dallas que se dedica a la explotación petrolífera y el aguileño Alfonso García. Con respecto a este último, Tornel ha confirmado que los contactos comenzaron el pasado mes de diciembre, como adelantó en su día este diario.

El consejo de administración, "que representa actualmente un 31% del capital social de la Sociedad", según el comunicado, afirma que no tiene la potestad de "vender el club" a inversores que exigen "el 51% del capital". "Había mucha gente que pedía información sobre la situación del Real Murcia y para darla se ha exigido una carta de intenciones y un acuerdo de confidencialidad", puntualizando seguidamente que el "representante de Alfonso García ha presentado la carta sin firmar por nadie".

Tornel desveló que ayer tarde hubo un encuentro "que nos sorprendió la concreción de la oferta" con el grupo inversor de Dallas, mientra que sobre Alfonso García expresó que "exigió el 51% de las acciones, pero hay que llegar a acuerdo con accionistas individuales. Nosotros queremos que venga con un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social, porque si es así, intentaremos que consiga el 80% de las acciones".

Posteriormente ahondó en la situación del aguileño: "A mí me viene Alfonso García con un documento donde acredita tener un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social, y lucharé por conseguir el 90% del capital. El Murcia necesita solvencia y nosotros no tenemos apego al cargo, en absoluto". Tornel se añadió posteriormente que "si no viene nadie, vamos a continuar porque nuestro compromiso está por encima de estas circunstancias. Tendremos menos dinero, pero nos ajustaremos", pero también garantizó que "si entran tres millones de euros el martes -día que se cierra la ampliación de capital-, el miércoles dimite todo el consejo".

El presidente también afirmó que había quedado emplazado para tener un encuentro con Alfonso García en las últimas horas, pero que el mismo no se ha producido. "Llamé ayer dos veces a Alfonso García, pero no me cogió el teléfono, aunque siempre me dijo que su representante es Núñez Mediavilla. Quien quiera venir a ver las cuentas, siempre que sea con buena fe, no va a tener problemas".

Tornel también ha añadido que "no me gustaría desprenderme de las acciones del Real Murcia porque no he comprado para especular, pero si hay un proyecto viable, transmitiré mis acciones. La única condición es que esté al corriente con Hacienda y Seguridad Social y que libere a este consejo de administración de las responsabilidades patrimoniales que tenemos".