Codo a codo por el golf murciano

Los campos murcianos viven su particular desescalada a la espera de que llegue la normalidad

Por fin estamos viviendo la tan ansiada desescalada. Este parón forzoso ha afectado a todos y, como no, el mundo del golf lo ha sufrido al igual que la mayoría de los ámbitos y disciplinas deportivas. Muchos campos de la Región de Murcia viven del turismo de golf, actividad que a día de hoy es impensable. Los esfuerzos destinados a poner en marcha el sector darán frutos impredecibles, por lo que toda ayuda es poca para reanimar un deporte que genera cientos de puestos de trabajo y supone una de las actividades más beneficiosas para nuestra tierra.

Desde que el pasado 11 de mayo se permitiera en la Región la práctica del golf, los campos han acogido a los jugadores murcianos con los brazos abiertos, y esperando que los amateur de las comunidades colindantes vengan a disfrutar de los recorridos que, dicho sea de paso han mejorado su aspecto al no tener durante dos meses quien los pise.

La vuelta está sujeta a una serie de normas que la RFEG, las federaciones autonómicas de golf, la PGA de España, la Asociación Española de Campos de Golf, la Asociación Española de Gerentes de Golf y la Asociación Española de Greenkeepers han elaborado en el documento 'Reglas Locales COVID-19' para evitar el contagio por coronavirus, y que cada campo debe intentar adaptar a sus instalaciones. Estas son algunas de las normas:

Distancia: Se debe mantener la distancia social durante toda la vuelta.

Banderas y hoyos: Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán quitar ni tocar. Los hoyos deberán tener un tope que evite que la bola descienda completamente al final del hoyo. El jugador recogerá la bola con la mayor prevención posible.

Ready Golf: Juegue rápido, no se permite ceder el paso a otro partido.

Equipamiento y palos: Los jugadores no compartirán, ni se prestarán, ningún tipo de equipamiento (guantes, bolas, arreglapiques, tees, marcadores de bola, medidores de distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el juego serán de uso exclusivo del jugador y no podrán compartir palos de golf.

Tocar la bola: El jugador es el único que puede marcar, levantar y reponer la bola dentro y fuera de green. La prohibición de manipular la bola del jugador se aplica también al caddie y/o compañero. No se debe tocar otra bola que no sea la del propio jugador.

Caddies: Se prohíbe el uso de caddies.

Objetos artificiales mo-vibles: Los objetos artificiales del campo no se pueden tocar y se consideran obstrucciones inamovibles. Esto incluye asta de la bandera, estacas de zonas de penalización y terrenos en reparación, barras de salida tras el primer golpe y otras señalizaciones, indicadores, cuerdas de control, etc. que no hayan sido retirados del campo. Las estacas que definen el fuera de límites no se pueden quitar.

Entrega de tarjetas: Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta o dispositivo electrónico del otro. Se permite que jugador y marcador comuniquen al Comité su conformidad con los resultados de la tarjeta de forma verbal o de cualquier otra forma.

Tarjeta física: En caso de usarla, el comité higienizará la tarjeta de resultados antes de entregarla al jugador, quien anotará sus resultados en su propia tarjeta, con la conformidad del marcador y el jugador devolverá la tarjeta al Comité, que la higienizará antes de procesar los resultados.

Penalización por incumplimiento intencionado: Si el jugador incumple intencionadamente cualquier directriz de este Protocolo de Competiciones o del Protocolo General de Apertura del Deporte del Golf adoptada por el comité, incurre en una penalización de dos golpes en stroke play o de pérdida del hoyo en match play si fuera la primera infracción y en descalificación (e invitado a abandonar el campo) si fuera una segunda infracción. El acto accidental o no intencionado no supone infracción.

Saludo: no se estrechará la mano.

Por las características del golf, aire libre, juego individual, material propio del jugador, ha sido este uno de los deportes que primero se incorporó a la desescalada suponiendo un pequeño alivio para algunos campos de golf y para los amateur murcianos que han sabido adaptarse a esta nueva normativa. Lo que haga falta por el golf murciano.