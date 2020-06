Las gimnastas regresan sin pisar el tapiz

Las gimnastas de los clubes Spiralia, Gymnos'85, Aire y Cronos, que comenzaron ayer a entrenar, Rítmica Santomera y San Javier, que lo hicieron una semana antes, se han reencontrado, pero de una forma diferente, ya que aún no pueden pisar el tapiz y solo pueden entrenar las deportistas con licencia nacional.

Bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo un protocolo diseñado por la propia Federación de Gimnasia de la Región de Murcia. Así ha sido el reencuentro de la gimnastas de nuestra Comunidad Autónoma, que de momento no pueden pisar el tapiz, ya que es una superficie que puede retener el virus debido a su porosidad. Y de momento, solo las deportistas que tienen licencia nacional, han podido volver a los entrenamientos con sus clubes. El resto tendrá que esperar durante un tiempo más.

De este modo, a los clubes Rítmica San Javier y Santomera, que volvieron al trabajo la pasada semana, se le sumaron ayer cuatro de Murcia, el Gymnos, Cronos Junta Municipal de Puente Tocinos, Spiralia y Aire de la pedanía de Corvera. «Después del verano la Federación Española va a retomar las competiciones a nivel nacional», adelantó ayer a esta Redacción María de los Ángeles Díaz de Figueroa, quien se ha encargado de desarrollar junto a un grupo de técnicos ese protocolo que aceptó el ayuntamiento de Murcia para facilitar el regreso de la actividad sobre una pista de parqué, ya que aún no se puede pisar el tapiz. De momento los entrenamientos son de forma individualizada y en grupos reducidos, pero la imposibilidad de tener contacto físico ha provocado que de momento no puedan empezar a ensayar esos complejos números que presentan en los Campeonatos de España. En la capital de la Región se trata del primer deporte bajo techo, al margen de los profesionales, que puede reanudar la actividad, aunque siguiendo unas estrictas medidas, como máxima puntualidad a la hora de acceder a la instalación, evitar el contacto entre el deportista y el entrenador, prohibición de llevar alimentos y de utilizar la saliva para humedecer las manos, que también deben lavarse de forma constante, y limpiar exhaustiva de todo el material que se utiliza durante la sesión. El tapiz, de momento, no se pude utilizar porque su superficie puede retener el virus.

La Federación Murciana, asimismo, ya está trabajando en un nuevo calendario: «Vamos a hacer todas las competiciones que podamos después de verano», afirmó ayer María de los Ángeles Díaz, quien ha visto como durante tres meses se llegó a paralizar toda la actividad en su deporte.