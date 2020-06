El Artés Carrasco recibe el visto bueno para acoger partidos del play off exprés

Se había hablado mucho de que el estadio Artés Carrasco de Lorca era un serio candidato para albergar algunos de los partidos de ascenso a Segunda División, pero todavía no se había producido contacto alguno con la concejalía de Deportes, que gestiona la instalación al ser municipal. Ese primer encuentro ya se ha producido. Un enviado de la empresa de jardineria que trabaja a la Federación Española de Fútbol ya ha supervisado las instalaciones y aunque el césped está siendo resembrado, ha dado el visto bueno para que se jueguen partidos.

La titular de la concejalía de Deportes, Irene Jódar, ha manifestado que «por nosotros no hay problema alguno de que se jueguen partidos de play off, pero todavía nadie nos había dicho nada. Tampoco queremos que se juegue y ya está. Hay cosas que tendríamos que hablar. Por ejemplo, quién corre a cargo de los gastos que origina la apertura del estadio y el protocolo que habría que seguir. Son cuestiones que todavía están en el aire. Solo hemos tenido contacto con la persona de la empresa de jardinería que trabaja a la Federación Española. De lo demás, no sabemos nada aunque, insisto, nuestra predisposición es máxima. Sí que nos gustaria que de confirmarse el Artés Carrasco para jugar esos partidos, algunas cosas reprecutan en los lorquinos, como por ejemplo, empresa de seguridad, limpieza, etc».