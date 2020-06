Los líderes meten 'segunda'

Continúan avanzando las semanas y poco a poco se van conociendo más detalles de cómo se afrontará esa fase de ascenso a Segunda División. Con sede ya definida –será en varios estadios de la Región, como La Condomina y el Artés Carrasco de Lorca– entre el 18 y el 26 de julio, los dieciséis equipos involucrados en ella se centran en cuándo se terminará celebrando el sorteo que determine los emparejamientos y, por tanto, con quién se tendrá que ver las caras cada uno de los conjuntos. En el caso de los que llegaron a esa jornada 28 como líderes de grupo, podrían disputar un solo partido que les termine llevando a la gloria por la vía rápida. Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena están a un solo paso de hacerlo y es inevitable fijarse en cómo evolucionan los que podrían ser sus rivales en un partido a todo o -casi- nada.

En el caso del Cartagena, es el único equipo de los cuatro primeros que consiguió auparse a lo más alto de la tabla en la última jornada disputada. Los de Borja Jiménez volvieron al trabajo el pasado lunes 25 tras someterse el fin de semana anterior a los test y a las pruebas correspondientes. En ellas, dos componentes de la plantilla dieron positivo, pero posteriormente se les realizaron los test PCR y se confirmó el negativo.

Algunas jornadas más llevaba el Atlético Baleares en el primer escalón de la clasificación del grupo I. La última vez que los de Manix Mandiola no estuvieron en esa posición fue en la jornada 22, en la que el filial del Atlético de Madrid estaba por delante. Desde entonces, el conjunto balear ha dominado el grupo, aunque es cierto que el estado de forma que atravesaba no era el mejor. Solo una victoria en los últimos cuatro partidos y la derrota frente al Ibiza habían hecho que el cuadro ibicenco se acercara peligrosamente. Tras confirmarse el fin de la competición, el conjunto blanquiazul volvió a los entrenamientos el mismo día que el Cartagena. Sin embargo, a diferencia de los albinegros, ningún jugador, miembro del cuerpo técnico o empleado, dio positivo en las pruebas a las que se sometieron antes de volver a ponerse las botas.

Pero si ha habido a lo largo de la temporada un equipo dominador, ese ha sido sin duda el Logroñés. El cuadro riojano llegó a la jornada 28 en la que se paró la competición a –nada más y nada menos– 13 puntos del segundo clasificado, la Cultural y Deportiva Leonesa. En la jornada 14 se hicieron con las riendas y no solo defendieron el puesto, sino que terminaron a años luz de sus rivales. No han sido excepción, sin embargo, en la fecha del regreso a los entrenamientos. El lunes 25 se reincorporaron después de pasar unas pruebas médicas de cuyos resultados no se informó desde el club.

El otro de los cuatro líderes, el Club Deportivo Castellón, llegó como primer clasificado al parón poco antes que el FC Cartagena. El cuadro albinegro le arrebató en la jornada 26 el liderato del grupo III al Sabadell, que se había mantenido en lo más alto desde las anteriores diez jornadas. El conjunto de Castalia regresó a los entrenamientos a la par que el resto de primeros clasificados y, como sucedió en el caso del Atlético Baleares, el club informó de que todas las personas relacionadas con la entidad habían dado negativo en las pruebas.

De este modo, los cuatro clubes se centran desde hace algo más de una semana en la preparación del play off previsto para el próximo 18 de julio, en el que –más que nunca y por la circunstancias excepcionales que hemos tenido- esencial llegar en las mejores condiciones físicas posibles y afrontar en las mejores condiciones el partido que llevan esperando toda la temporada.