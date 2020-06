El Lorca da la baja a Mathias Pogba, que ficha por el Racing Murcia

El Lorca FC saltaba a los titulares de los medios nacionales cuando el pasado mes de enero anunciaba en fichaje del mediático Mathias Pogba, hermano de Paul Pogba y tertuliano en el programa 'El Chiringuito' de Mega. Con el club lorquinista ya de vacaciones por la finalización de la liga regular en Tercera, en el día de ayer se conocía que el delantero guineano es uno de los jugadores que no entra en los planes de la entidad presidida por Roberto Torres. Para la próxima campaña, Mathias Pogba no regresará a la Ciudad del Sol, pero sí lo hará a la Región de Murcia, y es que, según informaba la Cadena Ser, el atacante ha llegado a un acuerdo para vestir la camiseta del Racing Murcia, donde estará a las órdenes de David Vidal. Para el proyecto de Tercera, los de Morris Pagniello también han confirmado la contratación de Fran Moreno, ex del Real Murcia y del Jumilla.

El Racing Murcia empieza a dar las primeras pinceladas de lo que será el equipo la próxima campaña. En ese punto inicial está también el Lorca FC. Como ya informaba este diario la pasada semana, Roberto Torres ya se ha puesto manos a la obra para diseñar un proyecto que haga olvidar el frasaso del curso ya terminado, donde los lorquinistas no han sido capaces de clasificarse para el play off.

En la temporada ya finalizada, un total de treinta y cinco jugadores han vestido la camiseta del Lorca FC y tres entrenadores. A través de sus redes sociales, método habitual de Torres, ha anunciado la concesión de dieciséis bajas, y una renovación, la del defensa caravaqueño Gimeno.

Una vez que también se ha informado que Víctor Dus seguirá en el banquillo, el club lorquino empieza a planificar la próxima campaña con el objetivo de que el plantel esté compuesto por jugadores de la Región de Murcia.

Además de Pogba, tampoco continuarán Piotr, Baldeh, Alcorace, Nader, Beto, Felipe Acosta, Nellar, Romain Cambra, Barbero, Pandita, Artigas, Samu, Ángel y Diego Ruiz.

Existe mucho interés para que sigan tanto Dani Bermejo como Júnior. Albiol ha rechazado una oferta de renovación y Balboa la está estudiando.