El Yeclano Deportivo se suma a la puesta a punto del Cartagena

Los albinegros afrontan ya la segunda semana.

Van avanzando las semanas y con ellas las fases de la desescalada. La Región atraviesa en estos momentos la fase 2 y nuestros deportistas van retomando la actividad con la intención de llegar en el mejor estado de forma posible a los compromisos que tienen por delante. Es el caso, entre otros, del Fútbol Club Cartagena, que el pasado lunes retomó los entrenamientos en el estadio Municipal Cartagonova después de diez semanas sin poder pisar el césped del feudo albinegro y que enfoca su preparación en la fase de ascenso a Segunda División prevista para el próximo 18 de julio.

Un reencuentro que, como era de esperar, se ha producido muy lejos de lo que suele ser habitual en la forma de trabajar de los equipos y sobre todo, poniendo mucha atención a la recuperación física de los futbolistas: «Después de setenta días sin poder entrenar es evidente que faltaban bastantes conceptos para que los jugadores se sintieran cómodos. Los primeros días hemos intentado que el trabajo fuera muy individualizado en todo lo que hacían. Desde que iniciaban el entreno en casi ningún momento ha habido contacto ni siquiera con el balón, aunque conforme fue avanzando la semana introdujimos algún ejercicio para que fueran teniendo algo de contacto con este. Sobre todo porque durante este periodo en el que no hemos podido entrenar es lo que más pueden llegar a notar», aseguraba el técnico del Cartagena Borja Jiménez al final de la última sesión de trabajo de la primera semana de entrenamientos. Sin embargo, los albinegros no son los únicos que tienen la vista puesta en ese play off del mes de julio.



El Yeclano vuelve al césped

También está muy pendiente de lo que suceda en estas semanas el entorno del Yeclano Deportivo. Club, jugadores, cuerpo técnico y, por supuesto, la afición, tienen la vista puesta en esa vuelta. Y es que en el día de hoy el equipo se reincorpora a los entrenamientos para comenzar con la preparación de un play off acerca del que aún quedan muchas dudas por resolver. No obstante, lo que es seguro es que desde hoy se ponen en marcha y que la primera semana de trabajo del conjunto azulgrana será muy similar a la que ha tenido el Cartagena estos días atrás. Poco balón y mucho físico para que los de Sandroni vayan volviendo poco a poco a la rutina de entrenamientos tratando de evitar lesiones provocadas por la inactividad de los futbolistas durante la cuarentena. Será de lunes a viernes, en tres grupos de ocho y comenzando la primera sesión a las cinco y media de la tarde, ya que muchos futbolistas trabajan.



Segunda semana, nuevos retos

Los de Sandroni podrán ir mirando la progresión que vayan siguiendo los jugadores del Cartagena, que con una semana más de entrenamientos pueden servirles de referencia a la hora de ir dando pasos y evitar aquellos que pudieran ser en falso. De hecho, los de Borja Jiménez tienen desde este lunes la segunda semana de trabajo y, por tanto, la oportunidad de continuar avanzando en una preparación a la que aún le quedan muchos episodios por transcurrir: «Quedan siete semanas por delante hasta que se pueda disputar el play off, es muchísimo tiempo. Por en medio habrán picos de forma diferentes e incluso molestias que obligarán a algunos jugadores a parar. Todavía es muy pronto para ver en qué estado de forma va a llegar cada jugador. Lo importante es trabajar para que todos lleguen lo mejor posible y hacer que el equipo compita al nivel que requiere una fase de ascenso a Segunda División», afirma el técnico abulense.