Preferente y Tercera también vuelven al trabajo

No solo los equipos que luchan por alcanzar la categoría de plata trabajan en la preparación del play off. En el día de hoy también retoman los entrenamientos los conjuntos de la región de Tercera y Preferente, que pasaron los test correspondientes entre el jueves y el viernes. Lorca Deportiva, Mar Menor, Pulpileño y Mazarrón lucharán por una plaza en Segunda B, y para ello comienzan hoy su puesta a punto. Por su parte, CD Algar, La Unión, el Mar Menor B y el Abarán retoman el trabajo conscientes de que serán los primeros en volver a la competición en un play off previsto para principios del mes de julio. Solo uno ascenderá.