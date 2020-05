La nueva dimensión del fútbol regional

El fútbol regional se enfrenta a una nueva dimensión. Tras una temporada sin descensos pero con ascensos, el próximo curso habrá más equipos de base en algunas competiciones, pero no por ello será más larga la temporada ni habrá desplazamientos más costosos. La creación de una Copa Federación al estilo de la Copa del Rey, donde el mejor clasificado se enfrentará al peor en campo contrario en eliminatorias a partido único, así como el nacimiento de una nueva categoría sub-23 tanto en fútbol como en fútbol sala, son algunos de los proyectos que se están gestando ahora mismo en la sede de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que sigue trabajando pese a no tener una junta directiva constituida, ya que las elecciones se paralizaron por el estado de alarma y todo el proceso se reanudará en breve.

José Miguel Monje Carrillo, quien salvo sorpresa será el único candidato en esos comicios, y su junta gestora, ya tienen sobre la mesa el diseño del curso que viene, que estará marcado por la pandemia. «El overbooking de equipos no será así porque se formarán grupos más pequeños para que se desplacen menos los equipos y tengan menos gastos, va a ser todo lo contrario de lo que piensa la gente», afirma el murciano, quien marca el inicio de la temporada «para el mes de octubre y que todos los clubes hagan su pretemporada en septiembre. Como no sabemos si habrá un rebrote, vamos a hacer grupos muy ajustados, de doce o catorce equipos como mucho, pero queremos estar diez meses en competición», comenta. Y para completar el curso habrá un torneo de nueva creación, al estilo de la Copa del Rey de fútbol: «Si no se para la competición, una vez que termine la liga regular, que tendrá menos partidos, vendrá un invento más, una Copa Federación en cada categoría. Va a ser un gran torneo porque el mejor infantil, por ejemplo, tendrá que jugar en el campo del peor clasificado. Los equipos se inscribirán de forma voluntaria y esos dos meses que tendremos desde el final de la liga hasta el mes de junio, contaremos con un torneo muy intenso y espectacular, como la Copa del Rey de fútbol. Si hay un rebrote no haríamos la Copa y nos quedaríamos con solo la liga regular», comenta.

Uno de los grandes problemas de los clubes en el futuro será económico. Además, se pueden encontrar con niños que no podrán pagar las cuotas por imposibilidad de sus padres. «Solo hay dos costes fijos en el fútbol base y fútbol sala, el arbitral y el seguro médico. No podemos decir al árbitro que cobre menos porque ya recibe poco, bastante poco, y el seguro médico no se puede rebajar porque por 50 euros al año, es decir, 5 euros al mes, estás cubierto de todo. Vamos a tratar de no dejar a ningún chico tirado porque sus padres no puedan pagar. De hecho, otra opción que estamos estudiando es crear un fondo para cubrir a todas esas familias que se han quedado sin trabajo y no van a poder pagar el deporte de sus hijos».

Monje Carrillo justifica que no haya descuentos en los seguros médicos pese a que no se ha competido desde marzo en que «no es menos cierto que se ha prestado el servicio. Hoy hay muchos recién operados y gente en rehabilitación. Durante el parón se siguió interviniendo cuando había quirófanos libres y la clínica está llena de chicos en rehabilitación. La mutua no va a devolver nada porque la Ley del Seguro no lo permite», dice el presidente de la Federación, quien también tiene puestas muchas ilusiones en la creación de la categoría sub-23, que empezará siendo voluntaria pero que tiene como fin obligar a todas las escuelas a tener un equipo en la misma para poder competir. «No podemos dejar tirados a casi 500 jóvenes de fútbol y fútbol sala todas las temporadas porque no tienen hueco en las categorías sénior al haber gente más veterana y con más nivel. No puedes dejar a los 18 años a un niño que has cogido con 9 sin poder jugar. La primera temporada va a ser voluntaria, pero la idea es que en el futuro próximo tengan que sacar los clubes un sub-23 obligatoriamente para poder tener una escuela. Tenemos que habilitar una vía y un sitio para que toda esta gente quepa porque hay chicos que no tienen equipos cerca de su lugar de residencia», comenta. Adelanta que «los costes en sub-23 van a ser los mismos que en juveniles, pero también pondremos límites para que los equipos sénior no busquen reducir costes echando manos de esos chicos».



Dos asambleas en una

La Federación también va a reiniciar en un futuro próximo el proceso electoral: «Nos quedamos a ocho o nueve días de constituir la asamblea y poder empezar a ejecutar todo lo que la gestora ha ido haciendo y que está sin aprobar. Queremos hacer una asamblea rápida con una serie de implementos. La idea es llevar a cabo en la misma jornada una asamblea para elegir presidente y que automáticamente se debatan, estudien y voten muchas cosas que tenemos que aprobar, como son las modificaciones para la temporada que viene. Los clubes quieren saber lo antes posible qué modelo vamos a seguir y ese es el objetivo», termina diciendo.