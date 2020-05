El Jimbee Cartagena ficha al argentino Luciano Avellino

El Jimbee Cartagena, equipo de la Primera División de fútbol sala, se ha hecho para dos temporadas con los servicios del cierre internacional argentino Luciano Avellino, jugador de 31 años que llega procedente de la Serie A de Italia, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva, durante las dos últimas campañas en el Acqua e Sapone.



El fichaje lo ha anunciado la entidad rojiblanca a través de sus medios oficiales y Luciano Andrés Avellino, nacido el 12 de diciembre de 1988 en Rosario, se suma al proyecto del Jimbee con un contrato hasta junio de 2022 estando llamado a ser una pieza importante en los esquemas del técnico hispano brasileño Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda".





Se trata de un jugador quey que acredita mucha experiencia internacional, sobre todo en Italia.Allí estuvo en el Club Latina Calcio 5 entre 2009 y 2017 y luego pasó por el Kaos Reggio durante una campaña y por el Acqua e Sapone, desde 2018 y hasta el momento que ha aceptado la oferta que le ha llegado desde Cartagena.En la Liga 2019/2020, pese a su puesto,, por lo que es una pieza defensiva pero también con notable aportación en ataque.En su palmarés figuran los títulos de la Copa de División con el Kaos en 2017 y el de la Supercopa y la Copa de Italia, ambos con el Acqua Sapone la pasada campaña.El Jimbee, que esta misma semana confirmaba que Bateria y Eka no continuarán en la plantilla al decidir no renovarles sus contratos , empieza ya a planificar la siguiente temporada, en la que, tal y como afirman desde el club, los objetivos volverán a ser ambiciosos. Después de un curso en el que no se ha rendido al nivel esperado y en el que los cartageneros se han quedado sin disputar el deseado play off por el título, Uno de los jugadores que formará parte de la plantilla es Bebe. El ahora cierre del Inter Movistar, que todavía tienen que disputará el play off por el título. El fichaje del ex jugador de ElPozo fue anunciado por el Jimbee el pasado mes de enero.De este modo el andaluz, que ganó la Liga en 2016 y la Supercopa de España en 2012, 2014 y 2016 con ElPozo, así como una Liga de Campeones en 2018 y la Supercopa de 2017 y 2018 con el Inter y la Eurocopa de 2016 con España, volverá a coincidir con Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", técnico hispano brasileño del Jimbee que ya le tuvo a sus órdenes en el cuadro murciano.