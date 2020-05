El FC Cartagena pretende jugar 4 o 5 amistosos antes del play off exprés

El Cartagena pretende disputar 4 o 5 amistosos antes de afrontar el que espera que sea su único encuentro para ascender a Segunda División de fútbol, según ha indicado este viernes su entrenador, Borja Jiménez.



"Después de 70 días faltaban bastantes conceptos para que los jugadores se sintieran cómodos y vamos introduciendo ejercicios con balón, que es lo que más pueden acusar. El objetivo es llegar rodados a la pelea por el ascenso y habiendo disputado esos amistosos para ver cómo evoluciona el equipo. Es cierto que esto incrementará el riesgo lesivo, pero será fundamental", ha dicho.





"Todos tenemos miedo mental por ver cómo evoluciona la pandemia, pues puede haber rebrotes, pero cuando venimos a entrenar, tratamos de que no se note y, ha añadido.El abulense, de 35 años y que llegó al Cartagena a finales de diciembre para sustituir al uruguayo Gustavo Munúa , ha recordado que "queda mucho tiempo para la fase de ascenso y habrá picos de forma en los jugadores, pero lo importante será competir muy bien y seguro de que así será". Esa promoción apunta a la Región de Murcia y se baraja la opción de desarrollarla en campos como Pinatar Arena y los estadios Nueva Condomina y La Condomina, de Murcia; Artés Carrasco, de Lorca, y el propio Cartagonova."Los campos estarán en condiciones estupendas yCon respecto al rival, que saldrá de entre, los otros campeones de grupo de Segunda B, ha apuntado que el seguimiento no tendrá tanto valor como en condiciones normales, debido a que la competición habrá estado paralizada durante tanto tiempo, aunque se hará esa tarea."Ver un partido de hace cuatro meses no tiene tanto valor y en ese sentido este torneo también es diferente, aunque, ha comentado."Si el Gobierno permite disputar una competición de este tipo será porque no hay riesgo de contagio y no entendería que nos obligasen a permanecer en casa si la sociedad puede salir a la calle cuando la Segunda B, además, no está considerada como una categoría profesional", ha concluido sobre este asunto.