El Real Murcia tendrá que pujar más fuerte para retener a Dorrio

Los granas deberán hacer un esfuerzo mayor para convencer a un futbolista que se ha ganado el cariño de la afición por su entrega

Josue Dorrio llegaba el 2 de septiembre de 2019 a Nueva Condomina como un fichaje de perfil bajo. El jugador vasco aterrizaba en el club grana después de militar una temporada en Tercera División con el Lorca FC. Tras varios días de espera, en los que no se acababa de confirmar su fichaje por la entidad murcianista, finalmente el extremo era presentado en el estadio murciano.

Su llegada tardía, ya con la temporada empezada, no le benefició en exceso. En sus ocho primeros partidos de liga en el Real Murcia, Adrián Hernández solo contó con él 60 minutos. Hubo que esperar al 13 de noviembre para ver a Dorrio en el once titular, y desde ese momento el futbolista de 26 años se ha convertido en uno de los favoritos de la afición grana. Su velocidad y su lucha constante llamaron pronto la atención de unos seguidores agradecidos por la pelea que el vasco siempre ofrece sobre el campo.

Con el cierre anticipado de la Liga, Dorrio, que acaba contrato el próximo 30 dejunio, ya tiene sobre su mesa una oferta de renovación del Real Murcia. Sin embargo, no es la única propuesta que ha recibido. Hay varios equipos que se han puesto en contacto con su represente para interesarse por la situación del futbolista. Y es que solo nueve meses después de llegar a Nueva Condomina como un fichaje de perfil bajo, el extremo vasco no solo se ha convertido en una pieza importante para los granas sino que además ha sido considerado como uno de los jugadores revelación de la categoría, llamando la atención de muchos directores deportivos.

Aunque Julio Algar ya ha movido ficha para retenerle, al club grana le va a tocar hacer un esfuerzo mayor. Y es que la oferta realizada desde Nueva Condomina apenas mejora las condiciones contractuales del jugador que el pasado curso procedía de Tercera División. El futbolista vasco, que hace unos días incluso compraba acciones del club, quiere seguir vistiendo la elástica grana. Esa es su prioridad. Pero de momento considera que la subida de sueldo que le ofrecen no es acorde a lo que ha aportado esta campaña ya acabada sobre el terreno de juego.

Además, el hecho de que haya otros clubes interesados dispuestos a pujar más fuerte para convencerle, ha hecho que tanto el futbolista como su representante quieran esperar unas semanas más antes de tomar un decisión. El cierre anticipado de la liga también ayuda a que esa decisión no tenga que tomarse de manera precipitada.

Cuando el pasado mes de septiembre Dorrio era presentado como jugador del Real Murcia, en rueda de prensa el vasco señalaba que «mi seña de identidad es el no dejar de intentarlo, porque si no arriesgas no ganas». Y después de meses ha aprovechado la oportunidad que le dieron los granas para reivindicarse. En total ha disputado 1.592 minutos en las 28 jornadas de la liga regular en el Grupo IV, marcando dos goles, uno de ellos al UCAM Murcia en Nueva Condomina. También participó en la Copa del Rey frente al Racing de Santander -jugó media hora- y en Copa Federación, competición en la que los murcianistas se proclamaban campeones.

Dorrio no es el único jugador de la plantilla del Real Murcia que no ha aceptado la primera oferta de renovación. Al club también le interesa la continuidad de Álvaro Rodríguez, pero de momento el lateral derecho no ha dado el OK a la propuesta realizada por Julio Algar.

Otro de los jugadores que los responsables grana quieren retener es al central Edu Luna. Con un final de temporada atípico por la paralización de la competición por el coronavirus, todo parece ir con calma en cuanto a planificación para el próximo curso, y es que en Nueva Condomina han decidido empezar por lanzar ofertas poco atractivas que no están convenciendo a los futbolistas.