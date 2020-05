Pedro Alburquerque, técnico del División de Honor, no entra en los planes del Real Murcia

Pedro Alburquerque no continuará en el Real Murcia. Después de cuatro temporadas ejerciendo varios cargos en la cantera, el club grana ha comunicado al técnico que deja de pertenecer a la estructura murcianista. Alburquerque se marcha tras pasar este último curso por el banquillo del División de Honor, equipo que ha salvado la categoría gracias a que la Federación Española ha anulado los descensos. Alburquerque, que estaba al frente del juvenil B, saltaba una categoría en noviembre tras la salida de Francisco Miguel Beasley 'Billy'. No tenía una tarea fácil el murciano. Cogió el equipo cuando solo llevaba seis puntos sumados en nueve jornadas. Cuando la competición se paró por el coronavirus, los granas seguían ocupando puestos de descenso. En 25 jornadas habían logrado 24 puntos, y estaban a tres de la salvación faltando cinco encuentros para la conclusión de la liga. Pese a la mejoría, el club ha decidido que no siga al frente del División de Honor. Tampoco lo hará en otro puesto, ya que ayer recibía la noticia de que no continuará vinculado al Real Murcia. Abandona la entidad después de cuatro años en los que ha ejercido distintas tareas, entre ellas la de segundo técnico en el Imperial.