Juan Giménez: "El objetivo es estar muy arriba, y Eka y Batería no entraban en esos planes"

Juan Giménez, gerente del Jimbee Cartagena, ofreció ayer una rueda de prensa para analizar la actualidad del club cartagenero, que ya no volverá a competir esta temporada tras la finalización de la liga regular en Primera División. El responsable cartagenerista habló de la planificación para el propio curso. En esa plantilla no estarán ni Eka ni Batería. El club ya ha confirmado que no renovará sus contratos. «Eka y Batería acababan contrato. El club les está agradecido y nos hubiera gustado que estuvieran más tiempo, pero la exigencia nos ha hecho tomar esa decisión, porque el objetivo del club es estar muy arriba», indicaba Giménez, añadiendo que los brasileños no habían dado el rendimiento esperado: «La renovación de Eka se valoró, pero pensamos que había otras opciones interesantes y que lo mejor era separarnos aquí. En el caso de Batería, el pasado año no jugó. Se trabajó en su recuperación y creemos que recuperará su mejor nivel, pero el fútbol sala exige resultados a corto plazo. Había opciones de que se quedara, pero al final no ha sido posible, y no por cuestiones económicas».

Sin competición liguera, el Jimbee Cartagena ya intenta pensar en la próxima temporada. Giménez afirmó que pronto se anunciarán varios fichajes y no confirmó si Ique renovará su contrato. Lo que más preocupa ahora al gerente del Jimbee es si el próximo curso se jugará con público. "Nos preocupa y se lo hemos transmitido a la Federación. Estamos en una fecha donde deberíamos ir sacando campaña de abonos y no sabemos si se va a jugar con público, sin público, en octubre o en noviembre». "Ahora mismo solo podemos trazar un presupuesto de gastos. Estamos trabajando en varios escenarios, pero necesitamos información", indicaba el cartagenerista en una rueda de prensa celebrada ayer. Esta incertidumbre hace que el club esté negociando los contratos de los jugadores a la baja: "La situación de hace cinco meses no es la misma que hoy", comenta.

Por último el responsable del Jimbee Cartagena mantuvo un discurso ambicioso: «Hay que luchar por ganar títulos. Podríamos ser más cautos, pero eso no va con nuestra forma de trabajar. Hay que tener en cuenta que por estructura, por presupuesto, por afición, es una exigencia, sobre todo para devolver la confianza que nos han dado en momentos complicados. El esfuerzo realizado por todos merece que los jugadores que vengan sean de primer nivel y luchen por estar muy arriba. El club no ha dejado de trabajar en esa dirección».