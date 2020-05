La Federación Murciana pagará los test a los equipos implicados en los play off

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) se hará cargo de los gastos derivados de la realización de las pruebas de los test Covid-19, a la que se someterán todos los deportistas y personal del cuerpo técnico de los equipos de la Región de fútbol y de fútbol sala implicados en una fase de ascenso.

En este sentido se beneficiarán los equipos de fútbol del FC Cartagena y Yeclano Deportivo, clasificados para disputar la fase de ascenso a Segunda; además del CF Lorca Deportiva, Club Atlético Pulpileño, Mar Menor y Mazarrón CF, como equipos de Tercera que disputarán el play off de ascenso a Segunda B, así como los implicados por el ascenso a Tercera que son Abarán, Mar Menor CF, La Unión Atlético y CD Algar. Los play off de ascenso de Preferente Philips, organizados por la Federación, se celebrarán, en una sede por determinar, los días 4 y 5 de julio. Los ganadores de las semifinales lucharán en la final el sábado 11. El campeón acompañará al Racing Murcia y el Bullense en Tercera la próxima campaña.

Por su parte, el ente también abonará los test a los clubes de fútbol sala implicados en una fase de ascenso. ElPozo Murcia jugará el play off por el título de liga, mientras que el Zambú Pinatar jugará por el ascenso a Segunda, junto al Imperial CD y el Futsal Molina, que buscarán una plaza en Segunda B.

Por último, la plantilla del Alcantarilla de La Boca te Lía, que luchará por el salto a la Primera División femenina, también se le realizarán los test.

José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM, explicó a esta Redacción por qué motivo ha decidido dar un paso al frente: «La Federación Española ha comprado más de 20.000 test para todo el fútbol, pero como no había certeza de que llegara en un tiempo prudencial, hemos optado por comprarlos nosotros. La circular de la RFEF dice claramente que no puedes empezar a entrenar sin hacer los test, y no podemos tener a los equipos de la Región de Murcia esperando sin hacérselos. Estuve hablando con Luis Rubiales porque quiero que los equipos de mi Región los tengan ya y los hemos comprado», afirmó Monje.