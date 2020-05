Bale: "No sé por qué es un problema jugar al golf"

El galés Gareth Bale volvió a defenderse de los que le critican por su pasión por el golf asegurando que no sabe cuál es "la razón" de que sea un problema y que "simplemente" le gusta "salir a jugar" porque le ayuda a concentrarse y sentirse "mejor con el fútbol".

"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé la razón. Lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien. Especialmente en los medios de comunicación hay esa percepción que debería estar descansando, que puede generar lesiones...", señaló Bale en el podcast de Erik Anders Lang, productor de cine y aficionado al golf.

"Simplemente me gusta salir a jugar pensando que tengo 18 hoyos por delante. Puedes alejarte del fútbol, de cualquier cosa negativa que esté sucediendo y recuperar tu mente y al día siguiente te sientes un poco más fresco y listo para concentrarte y sentirte mejor con el fútbol nuevamente", amplió.

Además, Bale compara la situación con la del base de Golden State Warriors Stephen Curry, dos veces jugador más valorado (MVP) y tres veces campeón de la NBA, que también tiene el golf como una de sus pasiones.

"Veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega la misma mañana de partido. Aquí, si yo juego dos días antes del partido es como '¿qué estás haciendo?'", declaró.

Además, Bale se defendió de las críticas en cuanto a su nivel de juego, justo en el día en el que se cumplen dos años de la consecución de la decimotercera Liga de Campeones del Real Madrid, en la que anotó dos goles, el primero de bella factura, de chilena, y que además ponía a su equipo por delante en la final frente al Liverpool.

"Lo que pasa ahora con el fútbol es que todo se basa en los resultados, ese es el problema. Puedes jugar increíblemente bien, pero no marcar en cinco partidos y todos dicen que estás atravesando un momento terrible", aseguró.

"A los aficionados les gustan los goles, las asistencias, las cosas asombrosas... y eso no siempre sucede. He podido jugar horrible, pero he marcado dos goles, y todos dicen que hice un gran partido. La gente puede tener sus propias opiniones, pero mientras que yo sepa que he hecho todo lo posible y que he jugado tan bien como puedo, ya estoy feliz", concluyó.