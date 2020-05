El UCAM Murcia llega a un acuerdo con el alero DJ Strawberry

El UCAM Murcia CB ya tiene atado su primer fichaje para la próxima temporada. Se trata de Darryl Eugene Strawberry Jr (Nueva York, 15 de junio de 1985), un alero de 1,96 metros de estatura que militó en España en el Herbalife Gran Canaria en la temporada 2018-2019. El último curso estuvo en el Orleans francés y el acuerdo con el club universitario ya es total, según ha podido saber esta Redacción.

DJ Strawberry, que cumplirá en breve 35 años de edad, destaca por ser un jugador de equipo. Desde que se inició en la universidad de Maryland, ha pasado por diecisiete equipos entre Europa y Sudamérica. Su capacidad para seleccionar bien el tiro y poner el balón en el suelo le han convertido en un especialista. Tiene pasaporte por Camerún, por lo que ocupará plaza Cotonou.

El alero saltó de la NCAA hasta la NBA en la temporada 2007-2008. Como miembro de los Phoenix Suns, que lo eligió en el draft en segunda ronda, disputó cinco partidos en la D-League con los New Mexico Thunderbirds. Sus derechos fueron traspasados a Houston Rockets, pero solo estuvo durante la pretemporada de 2008 en esa franquicia para iniciar seguidamente su aventura europea. El histórico Fortitudo Bolonia fue su primer equipo (08-09), para regresar después a Estados Unidos con los Reno Bighorns, de la D-League, y realizar la pretemporada de la 10-11 con los New Orleans Pelicans. Tras jugar de nuevo con Reno (10-11), en enero de 2011 se comprometió con el Lietuvos Rytas lituano, con el que disputó la Euroliga y fue campeón de Copa y subcampeón de Liga. Prosiguió su carrera en Israel con el Hapoel Migdal Jerusalén (11-12) para después pasar por Cibona (12-13) y Capitanes de Arecibo (2013). Regresó al club croata (13-14) tras su periplo en Puerto Rico en una liga que se disputa en verano, aunque en diciembre se marchó al Pau Orthez francés. Otra vez volvió a la liga puertorriqueña, esta vez con Piratas de Quebradillas, para en la 14-15 fichar por el Pinar Karsiyaka turco, con el que ganó la liga y desde el que dio el salto al Olympiacos griego (15-16), donde repitió título. El Besiktas (16-17), el único equipo donde ha estado dos temporadas consecutivas, fue el siguiente destino antes de recalar en el Herbalife Gran Canaria, con el que jugó en ACB 34 partidos y promedió 10 puntos en 23 minutos de media. Tras no renovar en Las Palmas, se marchó al Orleans francés, que acabó en el puesto trece del torneo galo, donde logró 13 puntos y 2,3 rebotes en 19 partidos y 27,8 minutos de media.